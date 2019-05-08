Происшествия

сегодня, 07:02

Студент вступился за старика в баре и оказался в багажнике машины вымогателей

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#вымогательство
Студент вступился за старика в баре и оказался в багажнике машины вымогателей

Отделом по расследованию преступлений ОП № 5 СУ УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело о вымогательстве. 26-ти и 20-летний подозреваемые избили 20-летнего студента и пытались вывезти его из города.

В ночь с 1 на 2 мая все трое находились в баре на территории Правобережного округа Липецка. Двое подозреваемых вступили в конфликт с пожилым мужчиной, а 20-летний студент заступился за старика. 

По версии полицейских, уже на улице подозреваемые напали на студента, избили его и потребовали автомобиль юноши, стоимостью 350 000 рублей, или деньги - 150 000 рублей.

Вымогатели отняли у парня сотовый телефон, наушники, зарядное устройство, засунули в багажник своей машины и повезли за пределы города. Однако студенту удалось воспользовался еще одним телефоном, который вымогатели не нашли. Он позвонил родственникам и сообщил о случившемся. По поступившей в полицию информации, незамедлительно были организованы оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, в результате которых наряду ДПС  удалось задержать автомобиль с подозреваемыми и освободить юношу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


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#вымогательство

Комментарии (6)

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Студенту

41 секунду назад
Респект, молодец!
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Гопники херовы

2 минуты назад
* их, и обоссать.
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Оперативный псевдоним.

4 минуты назад
Молодец студент не прошел мимо.
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афанасий

11 минут назад
Что пудов чернота
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\\\

16 минут назад
ДПС растреляли бы эту мразоту при задержании и обществу принесли огромную пользу.
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Я

21 минуту назад
По сегодняшнему положению в криминальной среде, это беспредел! А беспредельщики должны быть обоссаны, и посажены в камеру к обиженным !
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