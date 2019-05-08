Студент вступился за старика в баре и оказался в багажнике машины вымогателей

Отделом по расследованию преступлений ОП № 5 СУ УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело о вымогательстве. 26-ти и 20-летний подозреваемые избили 20-летнего студента и пытались вывезти его из города.

В ночь с 1 на 2 мая все трое находились в баре на территории Правобережного округа Липецка. Двое подозреваемых вступили в конфликт с пожилым мужчиной, а 20-летний студент заступился за старика.По версии полицейских, уже на улице подозреваемые напали на студента, избили его и потребовали автомобиль юноши, стоимостью 350 000 рублей, или деньги - 150 000 рублей.Вымогатели отняли у парня сотовый телефон, наушники, зарядное устройство, засунули в багажник своей машины и повезли за пределы города. Однако студенту удалось воспользовался еще одним телефоном, который вымогатели не нашли. Он позвонил родственникам и сообщил о случившемся. По поступившей в полицию информации, незамедлительно были организованы оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, в результате которых наряду ДПС удалось задержать автомобиль с подозреваемыми и освободить юношу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.