Общество

45 минут назад

Врачи спасли жизнь выпавшего из окна ребенка

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#падение из окна #падение с высоты
Врачи спасли жизнь выпавшего из окна ребенка

Малышка получила серьезные травмы головы.

Врачи липецкой областной детской больницы рассказали о своем опыте спасения жизни 3-летней пациентки. Девочка поступила к медикам после падения из окна второго этажа. Несчастный случай произошел в марте в Тербунах. Родители уложили малышку спать, но потом услышали стоны под окнами дома. Выбежав на улицу, они обнаружили ребенка под окнами без признаков сознания.

- Скорой помощью пострадавшая доставлена в районную больницу, где немедленно начата интенсивная терапия и выполнена компьютерная томография головного мозга. Установлен диагноз: тяжелая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Перелом свода черепа с переходом на основания. Учитывая тяжесть состояния, на помощь был вызван анестезиолог-реаниматолог Областной детской больницы. Медик высшей категории оперативно оценил ситуацию: тяжесть состояния ребенка обусловлена тяжелым поражением мозга и требует интенсивной терапии в условиях стационара. Проводя транспортировку пациентки, он понимал, что состояние в любой момент может осложниться и время играет против него. В связи с этим, сразу при поступлении была запланирована повторная томография и предупрежден нейрохирург о поступлении тяжелого пациента, которому с большой вероятностью может потребоваться проведение оперативного вмешательства. Проведенное исследование подтвердило предположение опытного врача. По данным томографии верифицирована острая эпидуральная гематома. Пациентка была введена в состояние искусственной комы, - рассказывают про случай в областной детской больнице.

В экстренном порядке была развернута операционная и вызван нейрохирург. Спустя 30 минут с момента поступления ребенок был подготовлен к операции. Принято решение провести широкую трепанацию. Принимаемые меры позволили стабилизировать состояние малышки еще в момент операции. В дальнейшем потребовалось проведение длительной интенсивной терапии, продленной искусственной вентиляции легких. Спустя 5 суток появились признаки сознания, что позволило перевести ребенка с искусственной вентиляции лёгких на самостоятельное дыхание. Для восстановления черепа потребовалось вживление микропластин из титана.

Операция прошла без осложнений и через неделю швы были сняты. Сейчас малышка уже находится дома с родителями.



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#падение из окна #падение с высоты

Комментарии (3)

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вопрос

14 минут назад
Это что? Типа,давайте вылетайте,дети. Открывайте окна,родаки! Собирать черепки есть кому!
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Настасья

22 минуты назад
Слава Богу! Малышке здоровья, врачам огромное спасибо!!! А родителям урок на всю жизнь!
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Липчанин

38 минут назад
Для фото не нашлось ничего другого?
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