Липецкая вечЁрка: результаты проверки скандала в колледже, храм на месте стадиона и какой будет новогодняя погода

Сегодня, 27 декабря, стало известно об увольнении из колледжа избитого преподавателя ОБЖ, на месте стадиона «Металлург» предложили построить храм, и синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь.