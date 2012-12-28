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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: результаты проверки скандала в колледже, храм на месте стадиона и какой будет новогодняя погода

Сегодня, 27 декабря, стало известно об увольнении из колледжа избитого преподавателя ОБЖ, на месте стадиона «Металлург» предложили построить храм, и синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь.

Скандал в Липецком колледже индустрии и сервиса обернулся увольнением избитого педагога ОБЖ. С ним расторгли трудовой договор в связи с выявленными фактами неэтичного поведения, не соответствующего профессиональным стандартам. В соцсетях появилось много жалоб на то, что учитель якобы на парах отпускал неприличные шутки, в том числе на сексуальные темы, и позволял себе другие вольности в адрес студенток.

Руководству колледжа объявлен выговор за нарушения требований безопасности в образовательном учреждении. Таковы результаты работы комиссии управления образования и науки Липецкой области.

И это еще не все. Свою проверку проведет региональный следком, ему поручил это сделать руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, несколько дней назад на в колледж на пару ОБЖ пришли двое мужчин и на глазах студентов один из них избил педагога. Преподаватель обратился в полицию с заявлением о побоях. Мужчин уже нашли, один из них — отчим студентки колледжа. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проводят проверку, которая определит степень вреда, нанесенного здоровью уже бывшего педагога. В зависимости от этого, в соответствии с законом, будут квалифицированы действия нападавшего.

«Ну, у преподавателя поведение должно быть этичным! Он должен нести знания в массы, а не удовлетворять свои похотливые наклонности! Ну, беда в том, что он не контролирует этот процесс!», — заметил Внушаемый.

«Пришел учить — учи предмету, а не шутки распускай непристойные. Где руководство было? Не слышали? Не видели? Все как всегда. В жизни тоже такие экземпляры встречаются — любители пошлостей, стараюсь всегда обходить их стороной. Считаю, что не вполне здоровые они», — написала Нервная мать.

«Самый эффективный способ решения проблем — незаконный. Дал два раза и проблема решена», — высказал свое мнение Я был прав.

«А где решение суда, что преподаватель в чем-то виновен? Вижу что двое неизвестных мужчин вошли в учебное заведение (которое охраняется) и применили силу в отношении преподавателя. В первую очередь этому нужно давать правовую оценку. Во-вторых, правоохранительным органам провести проверку в отношении преподавателя, если виновен — значит наказать в соответствии с законом. Если нет — мужиков под суд», — считает Александр.

«Что-то в сети не видно видео неэтичного поведения преподавателя, только комментарии и словесные голословные обвинения, и то после случившегося. Я не защищаю препода, но так можно каждого осудить лишь со слов. ничем не подтвержденным. Как в Америке, через 30 лет вспоминают, что их лапали или насиловали, а до этого почему-то молчали и делали карьеру. Короче, позор, Управление образования решили как всегда пойти легкой дорогой. Преподавателю советую пойти в суд», — встал на сторону преподавателя Александр76.

«Давно уже камеры вешать во всех классах учебных заведений. Много инцидентов как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей», — предложила Мария.

Сегодня на открытии памятника Почетному гражданину Липецка, купцу-меценату Алексею Хренникову, на деньги которого был построен храм Святой Троицы (на его месте сейчас находится стадион «Металлург»), председатель Липецкого регионального отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Плотников  заявил, что надо восстановить утраченную святыню. Причем не только воссоздать храм, а организовать при нем духовный центр Черноземья.



Но сначала надо построить современный стадион взамен морально устаревшего «Металлурга». Храм, как надеется Андрей Плотников, будет построен на деньги меценатов. А стадион — на средства федерального бюджета по национальному проекту.

Эта новость набрала около сотни комментариев. Большинство читателей GOROD48 идею со строительством храма не оценили.

«Блистательное Средневековье! Храмов уже больше, чем школ. Осталось посносить стадионы и больницы, и настанет наконец полное счастье и благолепие! Будем хороводы водить вокруг памятников купцам», — возмутился политэкономикс.

«На Соборной места много для стадиона и спортсмены все рядом работают», — съязвил Липчанин.

«Администрация города тоже морально устарела, давайте уже вместо менеджеров наймем искусственный интеллект, а на месте здания построим храмы и соборы! Как вам?» — еще одно язвительное замечание от ЛТЗ.

«А крепостных им не вернуть?» — обалдел Петр Ильич.

«Давайте вы свой прекрасный собор стройте где-нибудь на окраине города, а стадион, раз он устарел — обновите», — предложил 1.

«В прогрессивном обществе богатые граждане становятся попечителями больниц и университетов, в архаичном и отсталом — воздвигают себе безвкусные памятники и строят храмы, в которых давно нет веры и Бога», — считает Лидия.

«Соборов понастроили чуть меньше Пятерочек», — подсчитал Я.

«Может лучше построить храм знаний — школу. Или храм здоровья — поликлинику?» — предложил Гость.

Погода в новогоднюю ночь будет совсем не новогодней Разве что снежка чуть-чуть нападает. А температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Так что хрустящих под ногами сугробов ждать не приходится. Когда уйдёт «еврозима» и наступит настоящая русская — пока не известно. Зато наступающий праздник можно увидеть в липецких окнах.

Несмотря на погоду Новый год все-таки приближается. GOROD48 встретился с профессиональными Дедами Морозами и узнал, что липчане чаще всего просят у них.



Завтра Липецк накроет туман. Температура днем, по прогнозам синоптиков, будет около нуля градусов.

И обратите внимание, с 1 января нельзя будет пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы. Такой запрет вводится по всей стране.

Пополнять карту теперь можно в банках через сотрудников с предъявлением документа удостоверяющего личность, или безналичными способами — при помощи мобильного приложения для пользователей транспортных (в том числе социальных) карт.
вечЁрка
избиение
памятник
погода
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Комментарии (2)

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FMGC
41 минуту назад
Автобусники в этом году молодцы! Столько новогодних автобусов и на 8, 35, 378, 330! Молодцы просто, молодцы. Еще бы научились соблюдать расписание, а то вечерами начинаются провалы по 40-50 минут.
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Электорат
57 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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