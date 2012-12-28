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520
43 минуты назад
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Транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось: открыт мост через Матырское водохранилище

В Липецкой области завершается самый крупный дорожный проект десятилетия.

27 декабря открыты для движения мост через Матырское водохранилище и дорога между Казинкой и трассой Липецк-Грязи, таким образом вокруг Липецка замкнулось транспортное кольцо. Строительство его последнего участка — 2-й очереди Восточного обхода велось по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

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«За 2023-2024 годы генподрядчик —  «Уваровская ПМК-22» — возвела 360-метровый мост через Матырское водохранилище, а также обеспечила строительство двухполосной дороги от моста до грязинской трассы. 

Четыре километра автодороги второй технической категории и 1,5 км съездов с дорожной развязки в месте пересечения с трассой Липецк-Грязи построила компания «АРКС-7», — сообщает областное управление дорог и транспорта.

У моста — разные виды опор для мелководной и глубоководной части, а мостовое полотно имеет плавный изгиб, обусловленный рельефом.  Первые пять опор соединяют железобетонные пролётные конструкции, с пятой по девятую — металлические.  Мост оборудован системой водосбора с фильтрацией сточных вод для защиты водоёма от загрязнения. Пешеходных зон на нем нет, только технологические проходы для обслуживающего персонала,  поскольку мост расположен за пределами населённых пунктов.  

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«Толщина покрытия четырех километров автодороги составляет почти метр, она состоит из песчаного подстилающего слоя, геосетки, щебня и трех слоев асфальтобетона.  Но до укладки этого «пирога» дорожникам пришлось выполнить еще большой объем незапланированных земляных работ: почти по всей длине объекта пришлось заменить грунт основания на глубину до 3,5 метров. Природный разжижался при механическом воздействии.  Из-за этого срок действия контракта продлили на три месяца. Уже после пуска движения подрядчик завершит сопутствующие работы: смонтирует звукозащитные экраны и выполнит благоустройство прилегающей территории», — добавили в управлении.

Для жителей Казинки на подъезде к мосту оборудован пешеходный переход и дорожки к нему. На мосту и в черте населенного пункта вдоль новой дороги смонтирована линия освещения. 

На другом берегу водохранилища дорога стыкуется с отрезком Восточного обхода, построенным в 2020-2022 годах: это еще восемь новой дороги до трассы Орёл-Тамбов и две транспортные развязки — в местах пересечения с федеральной трассой и с дорогой на Ярлуково.  Общая длина второй очереди Восточного обхода — почти 12 километров, а стоимость строительства — более трех миллиардов рублей.  Это самый крупный дорожный проект региона за последние 10 лет. 

Фото пресс-службы Управления дорог и транспорта Липецкой области

ЛКАД
дороги
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Комментарии (4)

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Мнение
20 минут назад
Я доволен.
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Так как есть
37 минут назад
Может быть не дородный а дорожный ?
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Патриот
17 минут назад
Сейчас Болонская система образования. Можно писать как хочешь.
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Патриот
19 минут назад
Сейчас Болонская система образования. Можно писать как хочешь.
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