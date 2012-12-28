Транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось: открыт мост через Матырское водохранилище

В Липецкой области завершается самый крупный дорожный проект десятилетия.

27 декабря открыты для движения мост через Матырское водохранилище и дорога между Казинкой и трассой Липецк-Грязи, таким образом вокруг Липецка замкнулось транспортное кольцо. Строительство его последнего участка — 2-й очереди Восточного обхода велось по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».«За 2023-2024 годы генподрядчик — «Уваровская ПМК-22» — возвела 360-метровый мост через Матырское водохранилище, а также обеспечила строительство двухполосной дороги от моста до грязинской трассы.Четыре километра автодороги второй технической категории и 1,5 км съездов с дорожной развязки в месте пересечения с трассой Липецк-Грязи построила компания «АРКС-7», — сообщает областное управление дорог и транспорта.У моста — разные виды опор для мелководной и глубоководной части, а мостовое полотно имеет плавный изгиб, обусловленный рельефом. Первые пять опор соединяют железобетонные пролётные конструкции, с пятой по девятую — металлические. Мост оборудован системой водосбора с фильтрацией сточных вод для защиты водоёма от загрязнения. Пешеходных зон на нем нет, только технологические проходы для обслуживающего персонала, поскольку мост расположен за пределами населённых пунктов.«Толщина покрытия четырех километров автодороги составляет почти метр, она состоит из песчаного подстилающего слоя, геосетки, щебня и трех слоев асфальтобетона. Но до укладки этого «пирога» дорожникам пришлось выполнить еще большой объем незапланированных земляных работ: почти по всей длине объекта пришлось заменить грунт основания на глубину до 3,5 метров. Природный разжижался при механическом воздействии. Из-за этого срок действия контракта продлили на три месяца. Уже после пуска движения подрядчик завершит сопутствующие работы: смонтирует звукозащитные экраны и выполнит благоустройство прилегающей территории», — добавили в управлении.Для жителей Казинки на подъезде к мосту оборудован пешеходный переход и дорожки к нему. На мосту и в черте населенного пункта вдоль новой дороги смонтирована линия освещения.На другом берегу водохранилища дорога стыкуется с отрезком Восточного обхода, построенным в 2020-2022 годах: это еще восемь новой дороги до трассы Орёл-Тамбов и две транспортные развязки — в местах пересечения с федеральной трассой и с дорогой на Ярлуково. Общая длина второй очереди Восточного обхода — почти 12 километров, а стоимость строительства — более трех миллиардов рублей. Это самый крупный дорожный проект региона за последние 10 лет.