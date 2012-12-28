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сегодня, 17:23
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 28 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 19, 23, 23б, 25а, 25/2, 26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, № 9 по бульвару Шубина, улица Урожайная, жители частного сектора улиц Ботанической, Железнякова. 

Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: Боевой проезд, 34, улица Катукова, 39, бульвар Шубина, 9. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

29 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 14:00 отключат электричество в домах №№ 7, 9, 23а по улице Толстого. С 09:00 до 18:00 обесточат дом № 1 по улице Зегеля. 

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Комментарии (3)

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Партработник
15 минут назад
Буржуи даже в новогодние праздники трудятся на благо липчан.
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Кривенкова
48 минут назад
опять?? да сколько можно!
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Житель
53 минуты назад
А по ул 8 марта не хотят вернуть? С 10 утра нет...
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