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Общество
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сегодня, 17:23
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 28 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами столкнутся потребители восьми улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: Боевой проезд, 34, улица Катукова, 39, бульвар Шубина, 9. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 14:00 отключат электричество в домах №№ 7, 9, 23а по улице Толстого. С 09:00 до 18:00 обесточат дом № 1 по улице Зегеля.
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