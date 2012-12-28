Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Фантастическая игра и 17 очков Крутихиной не помогли липчанкам победить команду своего бывшего тренера
Происшествия
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сегодня, 09:31
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29-летнего мужчину уговорили не прыгать с вантового моста в Каменный лог
Переговоры вели полицейские, спасатели и врачи.
К мосту прибыли наряды экстренных служб. Информация подтвердилась: за ограждением моста стоял человек. Переговорщикам удалось убедить 29-мужчину отказаться от его намерений. Спасатели помогли ему вернуться на безопасную часть моста, после чего передали продрогшего бригаде скорой помощи.
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