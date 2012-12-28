29-летнего мужчину уговорили не прыгать с вантового моста в Каменный лог

Переговоры вели полицейские, спасатели и врачи.

Вчера вечером в Центр обработки вызовов системы «112» позвонил житель Липецка и сообщил, что его племянник собирается спрыгнуть с вантового моста через Каменный лог.К мосту прибыли наряды экстренных служб. Информация подтвердилась: за ограждением моста стоял человек. Переговорщикам удалось убедить 29-мужчину отказаться от его намерений. Спасатели помогли ему вернуться на безопасную часть моста, после чего передали продрогшего бригаде скорой помощи.