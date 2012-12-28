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сегодня, 09:31
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29-летнего мужчину уговорили не прыгать с вантового моста в Каменный лог

Переговоры вели полицейские, спасатели и врачи.

Вчера вечером в Центр обработки вызовов системы «112» позвонил житель Липецка и сообщил, что его племянник собирается спрыгнуть с вантового моста через Каменный лог.

К мосту прибыли наряды экстренных служб. Информация подтвердилась: за ограждением моста стоял человек. Переговорщикам удалось убедить 29-мужчину отказаться от его намерений. Спасатели помогли ему вернуться на безопасную часть моста, после чего передали продрогшего бригаде скорой помощи.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лиза
20 минут назад
Спасибо спасателям, с праздником вас!
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Витек
33 минуты назад
Значит так прыгнуть хотел. Кому надо - не стоит по полчаса.
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Коренная липчанка
49 минут назад
Слава господи, что отговорили
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Правда
сегодня, 09:41
С праздником-с днём Спасателя!
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