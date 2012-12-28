Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: врача выпустили из СИЗО, звездопад на Советской и липецкий «Орешник»
Общество
Побитого преподавателя ОБЖ уволили за неэтичное поведение
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
29-летнего мужчину уговорили не прыгать с вантового моста в Каменный лог
Происшествия
На месте стадиона «Металлург» предложили воссоздать храм Святой Троицы
Общество
Окончание работ по строительству спортивной зоны на Зеленом острове перенесли на 2025 год
Общество
Сегодня в Липецке: вакансии, которые так необходимы – верхолаз, дверевой, геймер
Общество
По поручению Александра Бастрыкина следком проведёт проверку инцидента в липецком колледже
Происшествия
34-летняя липчанка оформила SIM-карты на клиентов, которые за ними не обращались
Происшествия
К новогодним праздникам трамвай не повезет липчан через Октябрьский мост
Общество
Читать все
В Липецке нотариуса обвинили в отжиме жилья в составе преступной группы
Происшествия
70-летний грязинец пытался откупиться от инспекторов ДПС взяткой в 100 000 рублей
Происшествия
К Новому году снег покрасит землю
Погода в Липецке
Улетевшего в кювет пьяного водителя ждёт суд
Происшествия
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
Общество
Липчанку подозревают в мошенничестве с материнским капиталом
Происшествия
Дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области туман и до +2
Общество
20-летний парень угнал мотоцикл, пригрозив избить хозяина
Происшествия
ФКР Липецкой области в 2025 году увеличит расходы на капремонт на 900 миллионов рублей
Общество
Читать все
Погода в Липецке
605
сегодня, 15:46
4

К Новому году снег покрасит землю

Но когда уйдёт «еврозима» и наступит настоящая русская — пока не понятно.

В ночь с 30 на 31 декабря и днём 31 декабря в Липецке ждут снег. Пока же на улице — травка зеленеет, но солнышко давно не блестит.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Гончарова, к Новому году снег покрасит землю: по прогнозам, в ночь на 31 декабря и в последний день уходящего года выпадет 3 сантиметра снега. Будет ли он лежать — под вопросом. Прогнозируемая температура воздуха на 31 декабря — от −1 до +1 градуса. Также 31 декабря ожидается умеренный ветер.

Когда уйдёт «еврозима» и наступит настоящая русская — пока не известно. Как говорят синоптики: никакого просвета нет, циклоны далеко и тепло постоянно нагнетается. Так что покататься на коньках не на искусственном льду в новогодние каникулы вряд ли получится.
снег
Новый год
0
0
0
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Элиот
36 минут назад
Отличная погода, не надо ничего менять. А тем кому не нравится, пусть едут на севера, к оленям.
Ответить
Значит
39 минут назад
Лето будет холодным
Ответить
Рита
42 минуты назад
Не будет снега
Ответить
111
54 минуты назад
Вчера весь день светило солнце, а где-то и травка зеленела.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru