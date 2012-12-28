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К Новому году снег покрасит землю
Но когда уйдёт «еврозима» и наступит настоящая русская — пока не понятно.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Гончарова, к Новому году снег покрасит землю: по прогнозам, в ночь на 31 декабря и в последний день уходящего года выпадет 3 сантиметра снега. Будет ли он лежать — под вопросом. Прогнозируемая температура воздуха на 31 декабря — от −1 до +1 градуса. Также 31 декабря ожидается умеренный ветер.
Когда уйдёт «еврозима» и наступит настоящая русская — пока не известно. Как говорят синоптики: никакого просвета нет, циклоны далеко и тепло постоянно нагнетается. Так что покататься на коньках не на искусственном льду в новогодние каникулы вряд ли получится.
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