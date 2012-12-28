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42 минуты назад
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На месте стадиона «Металлург» предложили воссоздать храм Святой Троицы

Предложение прозвучали на открытии памятника купцу Алексею Хренникову.

Сегодня в сквере Ворошилова состоялось долгожданное открытие памятника Алексею Хренникову, почетному гражданину Липецка, купцу первой гильдии, меценату, на деньги которого был построен храм Святой Троицы — один из самых красивых в Тамбовской губернии, к которой тогда относился Липецк.



На открытие памятника приехали потомки Алексея Хренникова: Сергей Наумов (его прабабушка была правнучкой Алексея Хренникова) с сыном Иваном.



О том, что в Липецке будет установлен памятник их предку, Наумовы знали с момента появления этой идеи, участвовали в сооружении памятника и финансово, и обсуждали будущую работу.

— Большая благодарность тем, кто это сделал. Они и нас сподвигли на то, чтобы мы нашли других своих родственников, стали больше интересоваться историей семьи, — рассказал Сергей Наумов.

Сергей Наумов сейчас на пенсии, ранее работал геологом, его сын Иван — строитель. GOROD48 рассказывал и о  других потомках купца Хренникова.







— Такие чудесные памятники не только украшают наш город, но и служат напоминанием о том, каким надо быть человеком. Как нужно вести себя в этой жизни, — сказала на открытии памятника председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай.

А вот скульптор памятника Геннадий Кривопусков о своей работе сказал следующими словами:

— Дай бог, чтобы мне в спину не плевали. Как работа удалась, я не знаю, мне не судить.



ФОТО: Геннадий Кривопусков чем-то похож на созданного им Алексея Хренникова.

Инициатор установки памятника председатель Липецкого регионального отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Плотников сделал сразу два заявления:

 — Есть идея учредить знак Алексея Хрениникова для предпринимателей, проявивших себя в благотворительности. И второе: я считаю, что мы должны установить утраченную святыню — восстановить храм святой Троицы. Это должен быть не просто храм, а духовный центр с духовной академией, где бы и дети могли собираться, и паломники. Огромная площадь, которую можно сделать духовным центром не только липецкого региона, но и Черноземья.

— Алексея Хренникова похоронили под папертью Троицкого храма. Практически сегодня он упокоился под футбольным полем. Должна восторжествовать историческая справедливость и возрожден, может быть, в новом качестве, Троицкий собор, не просто собор, а епархиальный, просветительский центр. Открытие памятника — это начало большого дела, которым планируют заняться наши предприниматели, — добавил архитектор памятника Сергей Сошников.

GOROD48 спросил у господина Плотникова, а что же будет со стадионом «Металлург»? Меценат назвал липецкий стадион спортплощадкой, давно морально устаревшей, добавив, что сначала все-таки надо построить новый стадион, возможно, на окраине города. По его мнению, это вполне возможно сделать по национальному проекту. Построили ведь новый стадион в Саранске (за федеральные деньги к Чемпионату мира по футболу, прим. ред.). После того, как будет готов новый стадион, приступить к возрождению храма на средства меценатов. Эту работу, по подсчетам Андрея Плотникова, можно сделать лет за 15.
памятник
Алексей Хренников
строительство храма
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Комментарии (10)

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Засекаем время
1 минуту назад
Крайне неудачный постамент , какое-то пространство под которое будет лететь мусор , а скоро следы грязных подошв , украсят белый мрамор .
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Засекаем время
3 минуты назад
Через сколько постамент памятника станет грязно-серым .
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Старый Ворчун
7 минут назад
Очень жалко, что купец не построил больницу или приют для бедных. А храмов у нас и так переизбыток.
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1
12 минут назад
Давайте вы свой прекрасный собор стройте где-нибудь на окраине города, а стадион, раз он устарел-обновите.
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Липчанин
12 минут назад
На Соборной места много для стадиона и спортсмены все рядом работают.
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...
15 минут назад
Совсем с ума сошли. Где заниматься спортом?
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Биба
16 минут назад
Конечно храм нужен, ведь Никольского, который в 200 метрах от стадиона, не хватает
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политэкономикс
17 минут назад
Блистательное Средневековье! Храмов уже больше, чем школ. Осталось посносить стадионы и больницы, и настанет наконец полное счастие и благолепие! Будем хороводы водить вокруг памятников купцам.
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Кузя
22 минуты назад
Кому следующий памятник? Уж не останавливайтесь, пожалуйста...
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ирина
25 минут назад
замечательная идея построить новый стадион и возродить храм !
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