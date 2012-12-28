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Общество
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42 минуты назад
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На месте стадиона «Металлург» предложили воссоздать храм Святой Троицы
Предложение прозвучали на открытии памятника купцу Алексею Хренникову.
На открытие памятника приехали потомки Алексея Хренникова: Сергей Наумов (его прабабушка была правнучкой Алексея Хренникова) с сыном Иваном.
О том, что в Липецке будет установлен памятник их предку, Наумовы знали с момента появления этой идеи, участвовали в сооружении памятника и финансово, и обсуждали будущую работу.
— Большая благодарность тем, кто это сделал. Они и нас сподвигли на то, чтобы мы нашли других своих родственников, стали больше интересоваться историей семьи, — рассказал Сергей Наумов.
Сергей Наумов сейчас на пенсии, ранее работал геологом, его сын Иван — строитель. GOROD48 рассказывал и о других потомках купца Хренникова.
— Такие чудесные памятники не только украшают наш город, но и служат напоминанием о том, каким надо быть человеком. Как нужно вести себя в этой жизни, — сказала на открытии памятника председатель городского Совета депутатов Евгения Фрай.
А вот скульптор памятника Геннадий Кривопусков о своей работе сказал следующими словами:
— Дай бог, чтобы мне в спину не плевали. Как работа удалась, я не знаю, мне не судить.
ФОТО: Геннадий Кривопусков чем-то похож на созданного им Алексея Хренникова.
Инициатор установки памятника председатель Липецкого регионального отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Плотников сделал сразу два заявления:
— Есть идея учредить знак Алексея Хрениникова для предпринимателей, проявивших себя в благотворительности. И второе: я считаю, что мы должны установить утраченную святыню — восстановить храм святой Троицы. Это должен быть не просто храм, а духовный центр с духовной академией, где бы и дети могли собираться, и паломники. Огромная площадь, которую можно сделать духовным центром не только липецкого региона, но и Черноземья.
— Алексея Хренникова похоронили под папертью Троицкого храма. Практически сегодня он упокоился под футбольным полем. Должна восторжествовать историческая справедливость и возрожден, может быть, в новом качестве, Троицкий собор, не просто собор, а епархиальный, просветительский центр. Открытие памятника — это начало большого дела, которым планируют заняться наши предприниматели, — добавил архитектор памятника Сергей Сошников.
GOROD48 спросил у господина Плотникова, а что же будет со стадионом «Металлург»? Меценат назвал липецкий стадион спортплощадкой, давно морально устаревшей, добавив, что сначала все-таки надо построить новый стадион, возможно, на окраине города. По его мнению, это вполне возможно сделать по национальному проекту. Построили ведь новый стадион в Саранске (за федеральные деньги к Чемпионату мира по футболу, прим. ред.). После того, как будет готов новый стадион, приступить к возрождению храма на средства меценатов. Эту работу, по подсчетам Андрея Плотникова, можно сделать лет за 15.
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