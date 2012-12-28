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36
15 минут назад
1

В Липецкой области туман и до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет располагаться на южной периферии активных северных циклонов —  временами пройдут небольшие снег и мокрый снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, местами туман, гололед, гололедица. Ветер переменный, 1-6 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6, днем — от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, туман, ночью небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед, днем без существенных осадков. Температура ночью —  от -1 до -3 градусов, днем —  около нуля градусов.
День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 31 градус мороза. 

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Комментарии (1)

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Эля
8 минут назад
нет нам с теплом разлуки.
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