Происшествия

23 минуты назад

У ЛГПУ сбили пешехода, с места аварии он ушел на своих ногах

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#авария #ДТП
В Липецке на улице Студеновской напротив здания ЛГПУ под колеса легкового автомобиля попал мужчина, переходивший дорогу на красный сигнал светофора.

Несмотря на довольно сильный удар, особых травм мужчина примерно 30 лет, не получил. Медицинская помощь ему не понадобилась и с места аварии он ушел на своих ногах.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Гость

3 минуты назад
По ходу очередной умник, желающий чтобы его величество пропускали все и везде, и разглагольствующий об уважении к его персоне со стороны водителей.
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