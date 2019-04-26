У ЛГПУ сбили пешехода, с места аварии он ушел на своих ногах

В Липецке на улице Студеновской напротив здания ЛГПУ под колеса легкового автомобиля попал мужчина, переходивший дорогу на красный сигнал светофора.



Несмотря на довольно сильный удар, особых травм мужчина примерно 30 лет, не получил. Медицинская помощь ему не понадобилась и с места аварии он ушел на своих ногах.

