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48 минут назад

Элина Быстрицкая скончалась

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#Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая скончалась

Актрисе было 92 года.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает Малый театр. Быстрицкая в последние годы тяжело болела. Коллеги Элины Быстрицкой выразили соболезнования в связи с ее смертью. Быстрицкая являла собой образец русской женщины в жизни, на сцене и на экране. Ее талант раскрылся в роли Аксиньи в картине "Тихий Дон", рассказал ТАСС руководитель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Ее дебютной ролью в театре была леди Уиндермир в спектакле «Веер леди Уиндермир» по пьесе Оскара Уайльда.

Самая известная картина с её участием — фильм-эпопея Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957). В нём актриса исполнила роль Аксиньи. Быстрицкая также сыграла в картинах «Добровольцы» (1958), «Неоконченная повесть» (1955), перечисляет RT. Позднее она отказывалась сниматься и посвятила себя работе в Малом театре. Кроме того, она преподавала актёрское мастерство в Высшем театральном училище им. Щепкина и в ГИТИСе.

Актриса — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени, ордена «Знак Почета».


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#Элина Быстрицкая

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