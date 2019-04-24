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Выявлены еще двое сирийцев - убийц летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова

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#Олег Пешков
Выявлены еще двое сирийцев - убийц летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова

Басманный суд Москвы ходатайствует об их заочном аресте

"Следственный комитет России добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении А. Манли и У. Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Заседание пройдет сегодня", — сообщила она.

В конце ноября суд уже заочно арестовал девятерых сирийцев в рамках этого дела. Все они объявлены в международный розыск, но пока не задержаны.

Согласно картотеке суда, решение о заочном аресте оспорила защита только одного из фигурантов, Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мосгорсуд оставил решение в силе.

Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16, по данным Минобороны России, над территорией Сирии и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара же утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство, что и стало поводом для атаки.

Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России".

Ранее  в убийстве Олега Пешкова подозревался гражданин Турции Альпарслан Челик. Причем он сам поначалу бравировал этим, затем от своих же признаний отказался. В Турции Челик был приговорен к 5 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.
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#Олег Пешков

Комментарии (19)

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Свинарь

3 минуты назад
Я когда срочку служил меня тоже , в городке чуть не подрезали из-за тёлки
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Animal planet.

6 минут назад
Сомневающийся, и не засоряй тему,пусть Коммунист и Антисоветчик пишут,интересно их читать.
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Animal planet.

8 минут назад
Сомневающийся, я даже не сомневаюсь,что тебе уже проткнули твое сраное дупло. Судя по твоим комментам,твое место давно в психушке или в тюряге в качестве опущенки.
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Коммунист

9 минут назад
Антисоветчик, так Николая не коммунисты свергли. Когда коммунисты взяли власть, он уже не был царем. А войска Антанты с коммунистами воевали
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Антисоветчик

10 минут назад
Маруся, Эсесовцы в концлагерях, тоже выполняли приказ. Однако это не спасло их от наказания. Приказ приказу рознь.
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Антисоветчик

11 минут назад
Коммунист, с кем должен был бороться Николай второй? Ну с коммунистами естественно. Если бы он повесил Ленина заодно с его братом. Был бы жив. А так Ленин победил. Или проиграл. История сложная штука. Но скорее всего проиграл. Ни СССР, ни коммунистической идеологии уже нет. Всё вернулось на "круги своя". У нас есть Царь!
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Маруся

15 минут назад
Сомневающийся, ты типичное быдло, 100 % не служившее в армии. жаль, что нет кнопки "пожаловаться модератору", за твою клевету на этого человека, которого в Липецке многие знали лично и носящего звание героя России, ты мог бы хорошо огрести. Конкретно по Олегу - он туда полетел по приказу, а не на заработки. Если чего не знаешь - не греши своим вонючим ртом против истины.
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Коммунист

16 минут назад
Антисоветчик, может вы и правы. Но тогда, по вашей логике, палестинцы тоже имеют право бороться с израильтянами...Николай Второй с кем должен был бороться?
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Антисоветчик

22 минуты назад
Коммунист, да у меня в принципе претензий нет к тому как похоронили. Вопрос к следственному комитету. Зачем вся эта бодяга. Объявить в международный розыск, арест Басманным судом. Они что реально думают, это эти повстанцы испугаются и сдадутся. Они сражаются за родину, за свою Родину. Так же как вьетнамцы сражались за свою, так же как белорусские партизаны воевали за свою Родину против фашистов. И теперь сирийские граждане сражаются за свою родину против иностранных интервентов. Кстати даже царь Николай Второй не позвал иностранцев на защиту, хотя это стоило ему жизни.
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Сомневающийся

24 минуты назад
Маруся, завали своё дуло, существо, больное патриотизмом головного мозга. Какая Родина их посылала, для защиты чего ? Они летели на заработки.
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