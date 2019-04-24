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Выявлены еще двое сирийцев - убийц летчика липецкого авиацентра Олега Пешкова
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Басманный суд Москвы ходатайствует об их заочном аресте
"Следственный комитет России добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении А. Манли и У. Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Заседание пройдет сегодня", — сообщила она.
В конце ноября суд уже заочно арестовал девятерых сирийцев в рамках этого дела. Все они объявлены в международный розыск, но пока не задержаны.
Согласно картотеке суда, решение о заочном аресте оспорила защита только одного из фигурантов, Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мосгорсуд оставил решение в силе.
Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16, по данным Минобороны России, над территорией Сирии и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара же утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство, что и стало поводом для атаки.
Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России".
Ранее в убийстве Олега Пешкова подозревался гражданин Турции Альпарслан Челик. Причем он сам поначалу бравировал этим, затем от своих же признаний отказался. В Турции Челик был приговорен к 5 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.
"В суд поступили ходатайства следствия об избрании в отношении А. Манли и У. Абдаллы меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Заседание пройдет сегодня", — сообщила она.
В конце ноября суд уже заочно арестовал девятерых сирийцев в рамках этого дела. Все они объявлены в международный розыск, но пока не задержаны.
Согласно картотеке суда, решение о заочном аресте оспорила защита только одного из фигурантов, Абдаллы Мохаммеда Джаляля. Мосгорсуд оставил решение в силе.
Российский Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким F-16, по данным Минобороны России, над территорией Сирии и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Анкара же утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство, что и стало поводом для атаки.
Пилот Су-24 Олег Пешков после катапультирования был расстрелян с земли боевиками. Погибшему летчику было посмертно присвоено звание Героя России".
Ранее в убийстве Олега Пешкова подозревался гражданин Турции Альпарслан Челик. Причем он сам поначалу бравировал этим, затем от своих же признаний отказался. В Турции Челик был приговорен к 5 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.
19 840
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