В мире

47 минут назад

Женщина провела в коме 27 лет

133
#кома #ДТП #лечение
Женщина провела в коме 27 лет

Она очнулась и назвала имя своего сына.

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание. Жительница ОАЭ Мунира Абдулла получила черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году, когда в ее машину недалеко от города Аль-Айн въехал школьный автобус.

В автомобиле также находился ее сын Омар Вебер. Мать спасла его, заслонив собой. Мальчик отделался легкими травмами, уточняет «Лента.ру». Первое, что сделала вышедшая из комы женщина — позвала сына.

Первое время она находилась в больнице ОАЭ, позже ее перевезли в Лондон для постановки точного диагноза, однако в сознание она так и не приходила. Пациентку вернули в ОАЭ, где в течение долгих лет ее кормили через трубку и проводили физиотерапию. О случившемся стало известно наследному принцу Абу-Даби. В 2017 году Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оплатил женщине лечение в Германии, пишут «Известия».

Пострадавшая находится в минимальном сознании - состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется чувствительность к боли. Планируется, что сейчас женщина продолжит лечение, но на родине в Абу-Даби.
133
#кома #ДТП #лечение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Путин облегчил жизнь беженцам из Украины
#паспорт #гражданство
Путин облегчил жизнь беженцам из Украины

28 минут назад

В мире
Tesla взорвалась на парковке
#взрыв
Tesla взорвалась на парковке

22.04.2019 12:45

В мире
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
#выборы #Украина
Зеленский побеждает на выборах президента Украины

22.04.2019 12:03

В мире
Пушилин назвал причину отсутствия мира в Донбассе
Пушилин назвал причину отсутствия мира в Донбассе

22.04.2019 07:50

В мире
Украинцы поделились ожиданиями от нового президента
Украинцы поделились ожиданиями от нового президента

22.04.2019 07:48

В мире
Победитель выборов на Украине уже известен — самые последние цифры
#выборы #Украина #экзит-пулл
2
Победитель выборов на Украине уже известен — самые последние цифры

21.04.2019 16:41

В мире