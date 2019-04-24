В мире
47 минут назад
Женщина провела в коме 27 лет
Она очнулась и назвала имя своего сына.
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание. Жительница ОАЭ Мунира Абдулла получила черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году, когда в ее машину недалеко от города Аль-Айн въехал школьный автобус.
В автомобиле также находился ее сын Омар Вебер. Мать спасла его, заслонив собой. Мальчик отделался легкими травмами, уточняет «Лента.ру». Первое, что сделала вышедшая из комы женщина — позвала сына.
Первое время она находилась в больнице ОАЭ, позже ее перевезли в Лондон для постановки точного диагноза, однако в сознание она так и не приходила. Пациентку вернули в ОАЭ, где в течение долгих лет ее кормили через трубку и проводили физиотерапию. О случившемся стало известно наследному принцу Абу-Даби. В 2017 году Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оплатил женщине лечение в Германии, пишут «Известия».
Пострадавшая находится в минимальном сознании - состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется чувствительность к боли. Планируется, что сейчас женщина продолжит лечение, но на родине в Абу-Даби.
В автомобиле также находился ее сын Омар Вебер. Мать спасла его, заслонив собой. Мальчик отделался легкими травмами, уточняет «Лента.ру». Первое, что сделала вышедшая из комы женщина — позвала сына.
Первое время она находилась в больнице ОАЭ, позже ее перевезли в Лондон для постановки точного диагноза, однако в сознание она так и не приходила. Пациентку вернули в ОАЭ, где в течение долгих лет ее кормили через трубку и проводили физиотерапию. О случившемся стало известно наследному принцу Абу-Даби. В 2017 году Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оплатил женщине лечение в Германии, пишут «Известия».
Пострадавшая находится в минимальном сознании - состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется чувствительность к боли. Планируется, что сейчас женщина продолжит лечение, но на родине в Абу-Даби.