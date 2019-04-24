Из-за ребенка хозяйке кафе скостили штраф за нелегальную торговлю спиртным

Вместо 500 000 рублей женщина заплатит только 250 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области выписал штраф в 250 000 рублей владелице кафе на улице Титова в Липецке. Женщине полагалось взыскание в 500 000 рублей за нелегальный оборот спиртного, но суд принял во внимание ребенка-иждивенца у женщины и ее жалобы на тяжелое финансовое положение.



В иск с иском на хозяйку кафе обратилось региональное управление потребительского рынка и ценовой политики. Туда поступил сигнал о торговле алкоголем. Специалисты ведомства посетили заведение и нашли в нем алкоголь, хотя разрешения на торговлю спиртным у кафе нет. В помещении закусочной обнаружили вино, шампанское, винные напитки и водку. На хозяйку кафе оформили протокол по ч.3 ст.14.17. КоАП РФ. Женщина призналась в нарушении, но просила уменьшить штраф.



Весь алкоголь, найденный во время проверки, изъяли. Он будет уничтожен.