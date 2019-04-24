Общество

57 минут назад

Из-за ребенка хозяйке кафе скостили штраф за нелегальную торговлю спиртным

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#кафе #алкоголь #штраф
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Из-за ребенка хозяйке кафе скостили штраф за нелегальную торговлю спиртным

Вместо 500 000 рублей женщина заплатит только 250 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области выписал штраф в 250 000 рублей владелице кафе на улице Титова в Липецке. Женщине полагалось взыскание в 500 000 рублей за нелегальный оборот спиртного, но суд принял во внимание ребенка-иждивенца у женщины и ее жалобы на тяжелое финансовое положение.

В иск с иском на хозяйку кафе обратилось региональное управление потребительского рынка и ценовой политики. Туда поступил сигнал о торговле алкоголем. Специалисты ведомства посетили заведение и нашли в нем алкоголь, хотя разрешения на торговлю спиртным у кафе нет. В помещении закусочной обнаружили вино, шампанское, винные напитки и водку. На хозяйку кафе оформили протокол по ч.3 ст.14.17. КоАП РФ. Женщина призналась в нарушении, но просила уменьшить штраф.

Весь алкоголь, найденный во время проверки, изъяли. Он будет уничтожен.
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#кафе #алкоголь #штраф
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Комментарии (2)

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Tt

23 минуты назад
Опять в потребительском пьянка...эх когда же туда ФСБ с наручниками придет за всей этой шайкой!!!?
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чел

33 минуты назад
Пусть барыга торгует дальше) травит паленкой раз у нее тяжолое финансовое положение((
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