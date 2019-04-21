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10 минут назад

Режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников

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Режиссер Владимир Меньшов признался журналистам, что его обманули телефонные мошенники. Аферисты позвонили, представившись сотрудниками банка, и убедили его перевести 40 тысяч рублей.

Меньшов говорит, что мошенники застали его врасплох – звонок раздался, когда он ехал в машине. Обычно, признается режиссер, он внимательно относится к деньгам и не попадает на удочку аферистов.

О том, что его "развели", Меньшов догадался только черед несколько часов, когда поговорил с супругой – актрисой Верой Алентовой, пишет StarHit.

Режиссер сетует, что неоднократно отговаривал жену от подобных необдуманных поступков, а тут попался сам. Об этом он рассказал YouTube-каналу The Люди Антона Лядова.

Несмотря на свою известность, Владимир Меньшов аккуратно относится к деньгам. Большие траты в их семье не приветствуются: деньги в основном идут на продукты и книги, признался режиссер журналистам, сообщают Вести.ру.


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