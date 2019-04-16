Цыгане устроили пробку на Соборной площади

У собора и администрации возник транспортный коллапс.

Водители нескольких автомобилей устроили транспортный коллапс, сообщают GOROD48 очевидцы пробки. Машины заполнили парковки у Христорождественского собора и на ближайших улицах.- Пробка возникла из-за того, что цыгане пытаются запарковать свои автомобили. Вышли из машин, орут на сигналящих им водителей. При мне одного водителя чуть из тачки не выкинули: он сумел-таки вырулить и уехать от них, - рассказывает GOROD48 очевидец. - У администрации и собора стоит дикий крик.Данные свидетеля транспортного коллапса подтверждает информер «Яндекс. Пробки»: если на подъездах к площади скорость движения составляет 30-40 км/ч, то у собора — всего около 15 км/ч.