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Цыгане устроили пробку на Соборной площади

56 3748
#пробка #транспорт
Цыгане устроили пробку на Соборной площади

У собора и администрации возник транспортный коллапс.

Водители нескольких автомобилей  устроили транспортный коллапс, сообщают GOROD48 очевидцы пробки. Машины заполнили парковки у Христорождественского собора и на ближайших улицах.  

- Пробка возникла из-за того, что цыгане пытаются запарковать свои автомобили. Вышли из машин, орут на сигналящих им водителей. При мне одного водителя чуть из тачки не выкинули: он сумел-таки вырулить и уехать от них, - рассказывает GOROD48 очевидец. - У администрации и собора стоит дикий крик.

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Данные свидетеля транспортного коллапса подтверждает информер «Яндекс. Пробки»: если на подъездах к площади скорость движения составляет 30-40 км/ч, то у собора — всего около 15 км/ч.
56 3748
#пробка #транспорт

Комментарии (56)

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Ха ха

4 минуты назад
Цыганам закон не писан,клали они на полицаев и жителей
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Фобос

7 минут назад
Городу 48, я однажды , такое там видел , правда , в более малом количестве ! СВАДЬБА И ВЕНЧАНИЕ !
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Iol

8 минут назад
В США их разогнали бы в 5 минут,там слетаеться полиция моментально вооруженные до зубов
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Елена

10 минут назад
ДПС и полиция у нас на данный момент, что уже отсутствует.И просто цыгане так легко парализуют центр города.И никто за это не ответит? Нач.полиции,нач ДПС,МЧС,ФСБ,и т.д.
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Житель

11 минут назад
Цыгане правил не знают,откуда у них права,почему не проверят гбддшники
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ландау

12 минут назад
Это цыганские ученые ко мне приехали
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5

14 минут назад
цыгане должны на лошадях ездить, а не на авто, пересадить их всех, можно на кол.
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городу 48 + 1

14 минут назад
Так мы тоже за. * по-бибикаем.
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Городу 48

16 минут назад
статья интересная, но Вы все-таки журналисты. Выясните, почему цыгане там собрались. Мы, русские не в курсе и хотим знать что там за движуха происходит? Может хотят ВРИО смести? ААА?
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Викторм

16 минут назад
Животные, что сказать...
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