В Липецкой области учрежден «Центр энергоэффективности»

Исполняющий обязанности главы региона Валерий Тагинцев подписал постановление об учреждении «Центра энергоэффективности Липецкой области». Курировать новую организацию поручено региональному управлению энергетики и тарифов.

Основная цель работы «Центра энергоэффективности Липецкой области» - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральным законодательством и предусмотренных региональными программами.



Управление энергетики и тарифов в ближайшее время займется разработкой устава нового учреждения, а управление имущественных и земельных отношений подыщет помещение для «Центра энергоэффективности Липецкой области». Вся подготовка должна быть завершена к 1 июля 2019 года.