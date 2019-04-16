Общество

59 минут назад

В Липецкой области учрежден «Центр энергоэффективности»

18 625
#энергоэффективность #энергия
В Липецкой области учрежден «Центр энергоэффективности»

Исполняющий обязанности главы региона Валерий Тагинцев подписал постановление об учреждении «Центра энергоэффективности Липецкой области». Курировать новую организацию поручено региональному управлению энергетики и тарифов.

Основная цель работы «Центра энергоэффективности Липецкой области» - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральным законодательством и предусмотренных региональными программами.

Управление энергетики и тарифов в ближайшее время займется разработкой устава нового учреждения, а управление имущественных и земельных отношений подыщет помещение для «Центра энергоэффективности Липецкой области». Вся подготовка должна быть завершена к 1 июля 2019 года.
18 625
#энергоэффективность #энергия

Комментарии (18)

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Фобос

7 минут назад
Артемон Пипецкий, ИСПРАВЛЮСЬ ! Буду ВЕТЕР рассекать 26 мая ВО ВРЕМЯ ЗАБЕГА , ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО !
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Артемон Пипецкий

11 минут назад
Фобос, неплохо, но ты ЛОХОВ не упомянул, значит не вкурсе моих последних выступлений! что недопустимо!
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Фобос

12 минут назад
Шарик, не ПЕРЕЖИВАЙ , главное , УСПЕШНАЯ , ЯРКАЯ ДАМА , которой все ЗАВИДУЮТ , в КАЧЕСТВЕ руководителя уже определена ! Остальное - неважно !
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Шарик

15 минут назад
вообще-то устав первоочередной документ, на его основе прописывается что и как делать, что-то опять рукожопством попахивает типа сначала войну объявим а потом будем оружие делать
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Ели пукали

17 минут назад
кто такой валера тагинский, а коля куда пропал? куда делся лыска? и почему мы не услышали начальника транспортного цеха?
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Фобос

29 минут назад
Артемон Пипецкий, не , не так , надо более объёмно , СМАЧНО и САМОБЫТНО ! Смотри ! ВЫ просто ВСЕ завидуете , МОЛОДЫМ , ЯРКИМ , ТАЛАНЛИВЫМ , АМБИЦИОЗНЫМ , управленцам , которые ВСЕГО в ЖИЗНИ добились САМИ !
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Артемон Пипецкий

34 минуты назад
да вы просто ЛОХИ и завидуете успешным людям! девушки любят Успешных, а Лохи с.д.рочат в интернетах злые коменты :-)
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Фобос

34 минуты назад
а руководитель и работнички , этого ОБУ , в сентябре за КОГО будут голосовать ? Или ещё не определились с выбором , БЕДНЯЖКИ !
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Фобос

36 минут назад
очередное ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ! Откуда УСПЕШНУЮ , ЯРКУЮ ДАМУ , которой все ЗАВИДУЮТ , будем ВЫПИСЫВАТЬ, в КАЧЕСТВЕ руководителя ? Из ПАРИЖУ ?
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Житель

40 минут назад
Еще нахлебников жильцам навесили.
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