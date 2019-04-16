59 минут назад
В Липецкой области учрежден «Центр энергоэффективности»
Исполняющий обязанности главы региона Валерий Тагинцев подписал постановление об учреждении «Центра энергоэффективности Липецкой области». Курировать новую организацию поручено региональному управлению энергетики и тарифов.
Управление энергетики и тарифов в ближайшее время займется разработкой устава нового учреждения, а управление имущественных и земельных отношений подыщет помещение для «Центра энергоэффективности Липецкой области». Вся подготовка должна быть завершена к 1 июля 2019 года.
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