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сегодня, 20:18

Поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием приехал священник из Липецка

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#Пугачева #юбилей
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Поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием приехал священник из Липецка

15 апреля свой 70-летний юбилей отмечает Алла Пугачева. Поздравить Примадонну сегодня спешили многочисленные ее поклонники.

Как сообщает "Московский комсомолец", сегодня в деревню Грязь Московской области весь день приезжали поклонники певицы на лимузинах, и на микроавтобусах.

Пришли даже люди церковные, батюшка с матушкой, прибывшие из Липецка, и подарили скромный букетик. На словах добавили, что любят песню "Зайка моя".

Примечательно, Алла Пугачева начинала свою карьеру певицы в липецкой филармонии в 1969 году, в ансамбле "Новый электрон" под руководством Валерия Приказчикова.

Фото: www.mk.ru

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#Пугачева #юбилей
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Комментарии (3)

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Заваркина

35 минут назад
Я пока все инспектировала, даже не могла поздравить примадону с юбилеем.
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ну да

47 минут назад
Миленько так!
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Наверное

50 минут назад
Будет повод руководству епархии поговорить о визите.
ответить

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