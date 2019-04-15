Общество
сегодня, 20:18
Поздравить Аллу Пугачеву с 70-летием приехал священник из Липецка
15 апреля свой 70-летний юбилей отмечает Алла Пугачева. Поздравить Примадонну сегодня спешили многочисленные ее поклонники.
Как сообщает "Московский комсомолец", сегодня в деревню Грязь Московской области весь день приезжали поклонники певицы на лимузинах, и на микроавтобусах.
Пришли даже люди церковные, батюшка с матушкой, прибывшие из Липецка, и подарили скромный букетик. На словах добавили, что любят песню "Зайка моя".
Примечательно, Алла Пугачева начинала свою карьеру певицы в липецкой филармонии в 1969 году, в ансамбле "Новый электрон" под руководством Валерия Приказчикова.
Фото: www.mk.ru
Пришли даже люди церковные, батюшка с матушкой, прибывшие из Липецка, и подарили скромный букетик. На словах добавили, что любят песню "Зайка моя".
Примечательно, Алла Пугачева начинала свою карьеру певицы в липецкой филармонии в 1969 году, в ансамбле "Новый электрон" под руководством Валерия Приказчикова.
Фото: www.mk.ru
Заваркина
ну да
Наверное