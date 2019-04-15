Происшествия

сегодня, 15:16

Пропавшая в Липецке пенсионерка нашлась

3 940
#поиск
Пропавшая в Липецке пенсионерка нашлась

Женщина жива

Объявленная в розыск в минувшие выходные 81-летняя пенсионерка нашлась. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Липецк"
3 940
#поиск

Комментарии (3)

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Ну слава Богу!;;

49 минут назад
Дай Бог ей здоровья и лрлнищ лет
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 15:41
Мотя, - всё, наверно, о СЕБЕ???... А бабулька хорошо, что нашлась!
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Мотя

сегодня, 15:38
Деменция. Пила таблетки. Утратила связь с Торсионным полем и потерялась
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