Напротив детсада не будут устраивать похороны

Подведен итог публичных слушаний по застройке центра Липецка.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка утвердил планировки и межевания квартала в центре города. На публичных слушаниях обсуждали будущее квартала между улицами Первомайская, Скороходова, Литаврина и Октябрьская. Там хотят построить жилой комплекс, гостиницу с кафе, детский сад, бизнес-центр с кафе и здание ритуальных обрядов для еврейского культурного центра. Проект одобрен, но с замечаниями.



В ходе публичных слушаний липчане высказали множество возражений по планам строителей. Большое возмущение вызвало строительство ритуального здания для еврейской общины. Горожане посчитали, что в новом здании будут отпевать покойных иудеев, и высказались резко против. Липчане указали, что строительство подобных сооружений недопустимо вблизи жилых домов и детсадов, и местным жителям нужна зона «моральной» защиты от застройки. Липчан поспешили успокоить: новое здание нужно не для церемоний прощания с усопшими, а для ритуальных омовений. Претензия была отклонена.



Определенные вопросы вызвало строительство детского сада: частным он будет или муниципальным, почему бы не построить садик на 250 мест, а к нему и начальную школу с группами продленного дня? Ответы были получены. Детский сад будет муниципальным. Количество мест в нем увеличат с планируемых 50 до 110. А вот построить садик для 250 малышей на отданном под него участке нельзя: не вместится.



Вместе с этим, липчане положительно отозвались о планах по сносу аварийного дома на Скороходова, 1. Но в тоже время, специалисты из управления имущественных и земельных отношений нашли в проектах недочеты. Так, предусмотрено изъятие частной земли под строительство дороги в переулке Литаврина, но обоснования отчуждения участка нет. Кроме того, на планах не выделена новая дорога вдоль реки Липовка, хоть она и фигурирует в описательной части.



Комиссия приняла решение утвердить проект с замечаниями. Конечный вариант план строительства и межевания в мэрии Липецка ждут до 18 апреля.