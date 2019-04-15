Доброе утро, Липецк!

Сегодня 15 апреля, Международный день культуры. Кто не сморкается на улице с помощью двух пальцев, тот сегодня почти именинник.

День в истории



Итак, День культуры. Прибавим к нему еще и Международный день экологических знаний, который тоже отмечается сегодня. Отправимся в этот самый день погулять, например, в район Силикатных озер. Осмотрим окрестности. Что ощущаем? Скорбь! Вот что мы ощущаем, а не прилив радости. Когда видишь на берегах озер в лесу горы всякой дряни и мусора, невольно жалеешь, что на этой планете завелись люди. Вывод: нет у широких народных масс пока ни культуры, ни экологических знаний. А еще дефицит здоровой брезгливости и самоуважения. На этой ноте завершим утреннюю минутку сарказма.

Утешимся, поищем в жизни какой ни на есть позитив. Между прочим, в этот день, 15 апреля, в 1951 году в Лондоне состоялся первый в истории конкурс красоты «Мисс Мира». Мероприятие было задумано как реклама танцзала и сработало идеально. Победительницей стала шведка Кики Хааконсон – ее выбрали из 30 претенденток. Она получила в подарок тысячу футов и ожерелье. Кстати, конкурсантки дефилировали по сцене и в бикини, что было по тем временам невероятно смело, почти вызывающе. В последующие годы почетный титул Мисс Мира занимали девушки, в красоте которых трудно усомниться. Так, среди них – две красивейшие индийские актрисы Айшвария Рай и Приянка Чопра. Дважды этот титул завоевывали россиянки – Юлия Курочкина и Ксения Сухинова. Уже несколько лет победительницу этого конкурса венчают символической переходящей короной – это тиара из белого золота, инкрустированная бриллиантами, бирюзой и сапфирами.



Музыкальная пауза



Сейчас проверим, крепкие ли у вас нервы: сегодня день рождения Аллы Пугачевой, которая начинала свою фантастическую карьеру… правильно, в Липецке! Что? У вас моментально высыпала нервная крапивница? Это значит, вы слишком много смотрели телевизор в прошедшие выходные, вот и чешетесь теперь. Вам необходим детокс.







Слегка влажно, слегка пасмурно



В городе и по области сегодня облачно с прояснениями, Ночью возможны дожди, днем без осадков. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 11-13 тепла.

Начинается период сомнений: туфли или сапоги? Куртка или плащ?



Транспорт



Понедельник начинается хмуро и сыро. Пешеходам советуем взять зонтик, а автомобилистам прикинуть маршрут по интерактивной карте. Пока на дорогах, в целом, свободно.











Свет, воду и тепло отключат в ряде домов



На сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» снова плановые работы и потому многим жителям Липецка сегодня придется запастись терпением. Отключение энергоресурсов будет произведено по ряду адресов.

В части электроснабжения:

1. 09:00-17:00 - Автомойка, ООО «Техсоюз», ООО «Развитие» - ул. Катукова, ул. 9 Мая, 5; ул.М. Расковой, 2б, ч/с с.Сселки: ул. Советская, Космонавтов, Листопадная, Провинциальная, Сокольская, Гагарина, ч/с ул. Буденного.

2. 09:00-16:00 - ул. Газина, 1, 3, 5, 7, 9; ул. 40 лет Октября, 6, 11; ул. Ушинского, 3; ул. Смыслова, 1, 3; пл. Константиновой, 4, 5, 6, 7.



В части теплоснабжения:

10:00-17:00 - ул. Ангарская, 9.

В части холодного водоснабжения:

1. 10:00-20:00 - ул. Краснознаменная, 11-25; ул. Кл. Шаталовой, 1-12; ул. Молодежная, 1-25; ул. 6-ой Гвардейской, 3-26; ул. Кондарева, 1-21.

2. 10:00-21:00 - ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103; пр-д С.Кувшинова, 1, 6; ул. Полиграфическая, 8, 8а, 10, 12.

3. 10:00-17:00 Без х.в.с.: ул. Ангарская, 9.



Тем временем



В мировых новостях помимо прочих неприятностей – противостояние представителей животного мира и людей. Новостные СМИ сообщают: американский фермер, любитель экзотических животных, держал в клетке птицу казуара, зашел на днях к нему, чтобы покормить, а казуар его и убил. Когтями – рраз! Дикий, одно слово. Сколько в клетке не сидел, не одомашнился. Даже за еду не бросался на шею фермеру с поцелуями.



Ситуация, знаете ли, неоднозначная. Человек погиб – плохо. Но казуара тоже можно понять, он боролся за свою свободу и независимость. Неизвестно еще, как вел бы себя вышеупомянутый фермер, если бы его самого держали в клетке и кормили какой-нибудь гранулированной ерундой.



Пока один свободолюбивый казуар доказывает людям, что он не тварь дрожащая, а тоже право имеет, люди продолжают убеждать братьев меньших, что они – не более чем еда.



«Лондонский ресторан Native включил лазанью из серой белки в свое меню как более экологичный вариант мяса для посетителей», сообщает онлайн-журнал



Англичане считают, что они вправе поедать серых белок, завезенных из Америки, на том основании, что эти зверьки почти вытеснили в местной экосистеме исконную красную белку. Заметьте, какая тонкая политика подведена: серые белки стали как бы виноваты. Очень приятно знать, что ты не просто так ешь мясное рагу из белки, а во имя экологии. Все ради сохранения окружающей среды!



С Днем экологических знаний вас, дорогие читатели! С днем культуры! Читайте свежие новости на портале GOROD48.



Итак, День культуры. Прибавим к нему еще и Международный день экологических знаний, который тоже отмечается сегодня. Отправимся в этот самый день погулять, например, в район Силикатных озер. Осмотрим окрестности. Что ощущаем? Скорбь! Вот что мы ощущаем, а не прилив радости. Когда видишь на берегах озер в лесу горы всякой дряни и мусора, невольно жалеешь, что на этой планете завелись люди. Вывод: нет у широких народных масс пока ни культуры, ни экологических знаний. А еще дефицит здоровой брезгливости и самоуважения. На этой ноте завершим утреннюю минутку сарказма.Утешимся, поищем в жизни какой ни на есть позитив. Между прочим, в этот день, 15 апреля, в 1951 году в Лондоне состоялся первый в истории конкурс красоты «Мисс Мира». Мероприятие было задумано как реклама танцзала и сработало идеально. Победительницей стала шведка Кики Хааконсон – ее выбрали из 30 претенденток. Она получила в подарок тысячу футов и ожерелье. Кстати, конкурсантки дефилировали по сцене и в бикини, что было по тем временам невероятно смело, почти вызывающе. В последующие годы почетный титул Мисс Мира занимали девушки, в красоте которых трудно усомниться. Так, среди них – две красивейшие индийские актрисы Айшвария Рай и Приянка Чопра. Дважды этот титул завоевывали россиянки – Юлия Курочкина и Ксения Сухинова. Уже несколько лет победительницу этого конкурса венчают символической переходящей короной – это тиара из белого золота, инкрустированная бриллиантами, бирюзой и сапфирами.Сейчас проверим, крепкие ли у вас нервы: сегодня день рождения Аллы Пугачевой, которая начинала свою фантастическую карьеру… правильно, в Липецке! Что? У вас моментально высыпала нервная крапивница? Это значит, вы слишком много смотрели телевизор в прошедшие выходные, вот и чешетесь теперь. Вам необходим детокс.В городе и по области сегодня облачно с прояснениями, Ночью возможны дожди, днем без осадков. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 11-13 тепла.Начинается период сомнений: туфли или сапоги? Куртка или плащ?Понедельник начинается хмуро и сыро. Пешеходам советуем взять зонтик, а автомобилистам прикинуть маршрут по интерактивной карте. Пока на дорогах, в целом, свободно.На сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» снова плановые работы и потому многим жителям Липецка сегодня придется запастись терпением. Отключение энергоресурсов будет произведено по ряду адресов.В части электроснабжения:1. 09:00-17:00 - Автомойка, ООО «Техсоюз», ООО «Развитие» - ул. Катукова, ул. 9 Мая, 5; ул.М. Расковой, 2б, ч/с с.Сселки: ул. Советская, Космонавтов, Листопадная, Провинциальная, Сокольская, Гагарина, ч/с ул. Буденного.2. 09:00-16:00 - ул. Газина, 1, 3, 5, 7, 9; ул. 40 лет Октября, 6, 11; ул. Ушинского, 3; ул. Смыслова, 1, 3; пл. Константиновой, 4, 5, 6, 7.В части теплоснабжения:10:00-17:00 - ул. Ангарская, 9.В части холодного водоснабжения:1. 10:00-20:00 - ул. Краснознаменная, 11-25; ул. Кл. Шаталовой, 1-12; ул. Молодежная, 1-25; ул. 6-ой Гвардейской, 3-26; ул. Кондарева, 1-21.2. 10:00-21:00 - ул. Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103; пр-д С.Кувшинова, 1, 6; ул. Полиграфическая, 8, 8а, 10, 12.3. 10:00-17:00 Без х.в.с.: ул. Ангарская, 9.В мировых новостях помимо прочих неприятностей – противостояние представителей животного мира и людей. Новостные СМИ сообщают: американский фермер, любитель экзотических животных, держал в клетке птицу казуара, зашел на днях к нему, чтобы покормить, а казуар его и убил. Когтями – рраз! Дикий, одно слово. Сколько в клетке не сидел, не одомашнился. Даже за еду не бросался на шею фермеру с поцелуями.Ситуация, знаете ли, неоднозначная. Человек погиб – плохо. Но казуара тоже можно понять, он боролся за свою свободу и независимость. Неизвестно еще, как вел бы себя вышеупомянутый фермер, если бы его самого держали в клетке и кормили какой-нибудь гранулированной ерундой.Пока один свободолюбивый казуар доказывает людям, что он не тварь дрожащая, а тоже право имеет, люди продолжают убеждать братьев меньших, что они – не более чем еда.«Лондонский ресторан Native включил лазанью из серой белки в свое меню как более экологичный вариант мяса для посетителей», сообщает онлайн-журнал «Кулинарный эдем» Англичане считают, что они вправе поедать серых белок, завезенных из Америки, на том основании, что эти зверьки почти вытеснили в местной экосистеме исконную красную белку. Заметьте, какая тонкая политика подведена: серые белки стали как бы виноваты. Очень приятно знать, что ты не просто так ешь мясное рагу из белки, а во имя экологии. Все ради сохранения окружающей среды!С Днем экологических знаний вас, дорогие читатели! С днем культуры! Читайте свежие новости на портале GOROD48.