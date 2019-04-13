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Электронная кошка-друг, история погорельцев и тест для фанатов «Игры престолов»
Суббота, утро, завтрак. Впереди у жизни только рай, полная надежд людских дорога. Природа просыпается и мы вместе с ней. У вас, наверное, масса приятных весенних забот, зато уж вечер — весь ваш. Посмотрите наши рекомендации, когда захочется что-нибудь посмотреть_почитать.
По какому принципу мы выбираем музыку, которую предлагаем вам послушать? По одному, который кажется нам единственно верным — мы просто выбираем то, что нам нравится. Или выбираем то, что нас удивило. Или просто чувствуем, что это нечто свеженькое и стоит внимания, потому хватаем и тащим в клюве в эту рубрику. Вот, например, Джордж Эзра. Мы считаем, что этот британский певец талантлив и пишет хорошие песни. Мы послушали эту песню и у нас долго-долго было хорошее настроение. Делимся им с вами.
Холст, масло
Посмотришь, как кто-то пишет масляными красками, и хочется тоже взять в руки мастихин. Даже трудно сказать, что завораживает больше — цветная яркость из тюбиков, или щедрость, с которой художник выдавливает эту яркость на холст. Недаром кто-то в комментах съязвил, дескать, а не могли бы вы размазать «Нутеллу» по моему тосту?
Еще одно видео, которое смотришь и мысленно просишь, чтобы обо не кончалось. Ну почему мы не умеем так рисовать?!
Кошка-робот для бедных
«Потребление цифровых услуг стало показателем бедности», - такое мнение высказывает автор материала, опубликованного на страницах онлайн-журнала TJ.
Если в 90 годы технологии и гаджеты были доступны лишь элите, то сейчас все диаметрально изменилось: в наши дни цифровая экономика и общение онлайн — маркер низкого уровня жизни , признак неуспешности.
Журнал ссылается на мнение колумниста The New York Times Нелли Боулз, которая говорит: «Человеческий контакт стремительно растёт в цене, и позволить его себе могут далеко не все».
Один из примеров: «У 68-летнего жителя города Лоуэлл в Массачусетсе Билл Ланглуа (Bill Langlois) есть друг по имени Сокс. Это кошка, существующая внутри планшета, которая ежедневно общается с мужчиной. Когда-то он работал на заводе, но теперь на пенсии и большую часть времени проводит в жилом комплексе для пожилых людей с низким доходом».
Цифровая кошка, с которой общается пенсионер, это просто компьютерная программа для заботы о больных и пожилых людях на расстоянии. Подробнее о том, как живое общение в наши дни превращается в роскошь читайте здесь: «Мнение: Потребление цифровых услуг стало показателем бедности».
«Мы сгорели»
«Я ходила по своей квартире и не узнавала ее. Это было жилье из фильма ужасов, но каждая обугленная вещь была немного похожа на то, что раньше принадлежало моей семье… Погибли книги, которые я тащила из каждой командировки, из любимого букинистического в Питере. В блокаду владельцы их сохранили, а теперь этих книг больше не было. И дышать, находясь в квартире, было невозможно: маска на лице, одежда, все мгновенно пропитывалось едким запахом дыма. Рабочие начали заколачивать окна, в которых при пожаре полопались стекла. Стало совсем темно. Проводка тоже сгорела, Что делать, я не знала», - это рассказывает женщина, которая пережила пожар.
Онлайн-журнал «Такие дела» рассказывает о людях, которые помогают тем, у кого сгорело жилье и все вещи.
«Никто не знает, что делать в первые минуты после пожара. Такого опыта у нас нет. Нужны юристы, чтобы восстанавливать сгоревшие документы, нужны волонтеры с транспортом, необходимы вещи. Почти всегда из дома человек выбегает босиком. Потому что нет времени зашнуровывать ботинки. Выбегают раздетые. Без лекарств, без очков. Человеку столько всего нужно! Полотенца, зубные щетки, памперсы, прокладки и кроссовки бывают нужны сразу». Подробнее читайте здесь: «Мы сгорели»
Мир Джорджа Мартина или Россия?
Онлайн-журнал «Нож» предлагает тест: «Сможете ли вы отличить события из «Игры престолов» от российских новостей?».
Даже если вы не фанат знаменитой саги, все равно пройти тест будет интересно.
Мы желаем вам отличных выходных! Читайте GOROD48!
фото knife.media.
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