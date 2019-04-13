Электронная кошка-друг, история погорельцев и тест для фанатов «Игры престолов»

Суббота, утро, завтрак. Впереди у жизни только рай, полная надежд людских дорога. Природа просыпается и мы вместе с ней. У вас, наверное, масса приятных весенних забот, зато уж вечер — весь ваш. Посмотрите наши рекомендации, когда захочется что-нибудь посмотреть_почитать.

«Послушай мужчину»



По какому принципу мы выбираем музыку, которую предлагаем вам послушать? По одному, который кажется нам единственно верным — мы просто выбираем то, что нам нравится. Или выбираем то, что нас удивило. Или просто чувствуем, что это нечто свеженькое и стоит внимания, потому хватаем и тащим в клюве в эту рубрику. Вот, например, Джордж Эзра. Мы считаем, что этот британский певец талантлив и пишет хорошие песни. Мы послушали эту песню и у нас долго-долго было хорошее настроение. Делимся им с вами.







Холст, масло



Посмотришь, как кто-то пишет масляными красками, и хочется тоже взять в руки мастихин. Даже трудно сказать, что завораживает больше — цветная яркость из тюбиков, или щедрость, с которой художник выдавливает эту яркость на холст. Недаром кто-то в комментах съязвил, дескать, а не могли бы вы размазать «Нутеллу» по моему тосту?





Еще одно видео, которое смотришь и мысленно просишь, чтобы обо не кончалось. Ну почему мы не умеем так рисовать?!





Кошка-робот для бедных



«Потребление цифровых услуг стало показателем бедности», - такое мнение высказывает автор материала, опубликованного на страницах онлайн-журнала TJ.



Если в 90 годы технологии и гаджеты были доступны лишь элите, то сейчас все диаметрально изменилось: в наши дни цифровая экономика и общение онлайн — маркер низкого уровня жизни , признак неуспешности.



Журнал ссылается на мнение колумниста The New York Times Нелли Боулз, которая говорит: «Человеческий контакт стремительно растёт в цене, и позволить его себе могут далеко не все».

Один из примеров: «У 68-летнего жителя города Лоуэлл в Массачусетсе Билл Ланглуа (Bill Langlois) есть друг по имени Сокс. Это кошка, существующая внутри планшета, которая ежедневно общается с мужчиной. Когда-то он работал на заводе, но теперь на пенсии и большую часть времени проводит в жилом комплексе для пожилых людей с низким доходом».



Цифровая кошка, с которой общается пенсионер, это просто компьютерная программа для заботы о больных и пожилых людях на расстоянии. Подробнее о том, как живое общение в наши дни превращается в роскошь читайте здесь: «Мнение: Потребление цифровых услуг стало показателем бедности».



«Мы сгорели»



«Я ходила по своей квартире и не узнавала ее. Это было жилье из фильма ужасов, но каждая обугленная вещь была немного похожа на то, что раньше принадлежало моей семье… Погибли книги, которые я тащила из каждой командировки, из любимого букинистического в Питере. В блокаду владельцы их сохранили, а теперь этих книг больше не было. И дышать, находясь в квартире, было невозможно: маска на лице, одежда, все мгновенно пропитывалось едким запахом дыма. Рабочие начали заколачивать окна, в которых при пожаре полопались стекла. Стало совсем темно. Проводка тоже сгорела, Что делать, я не знала», - это рассказывает женщина, которая пережила пожар.



Онлайн-журнал «Такие дела» рассказывает о людях, которые помогают тем, у кого сгорело жилье и все вещи.



«Никто не знает, что делать в первые минуты после пожара. Такого опыта у нас нет. Нужны юристы, чтобы восстанавливать сгоревшие документы, нужны волонтеры с транспортом, необходимы вещи. Почти всегда из дома человек выбегает босиком. Потому что нет времени зашнуровывать ботинки. Выбегают раздетые. Без лекарств, без очков. Человеку столько всего нужно! Полотенца, зубные щетки, памперсы, прокладки и кроссовки бывают нужны сразу». Подробнее читайте здесь: «Мы сгорели»



Мир Джорджа Мартина или Россия?



Онлайн-журнал «Нож» предлагает тест: .



Даже если вы не фанат знаменитой саги, все равно пройти тест будет интересно.



Мы желаем вам отличных выходных! Читайте GOROD48!



фото knife.media . По какому принципу мы выбираем музыку, которую предлагаем вам послушать? По одному, который кажется нам единственно верным — мы просто выбираем то, что нам нравится. Или выбираем то, что нас удивило. Или просто чувствуем, что это нечто свеженькое и стоит внимания, потому хватаем и тащим в клюве в эту рубрику. Вот, например, Джордж Эзра. Мы считаем, что этот британский певец талантлив и пишет хорошие песни. Мы послушали эту песню и у нас долго-долго было хорошее настроение. Делимся им с вами.Посмотришь, как кто-то пишет масляными красками, и хочется тоже взять в руки мастихин. Даже трудно сказать, что завораживает больше — цветная яркость из тюбиков, или щедрость, с которой художник выдавливает эту яркость на холст. Недаром кто-то в комментах съязвил, дескать, а не могли бы вы размазать «Нутеллу» по моему тосту?Еще одно видео, которое смотришь и мысленно просишь, чтобы обо не кончалось. Ну почему мы не умеем так рисовать?!«Потребление цифровых услуг стало показателем бедности», - такое мнение высказывает автор материала, опубликованного на страницах онлайн-журнала TJ.Если в 90 годы технологии и гаджеты были доступны лишь элите, то сейчас все диаметрально изменилось: в наши дни цифровая экономика и общение онлайн — маркер низкого уровня жизни , признак неуспешности.Журнал ссылается на мнение колумниста The New York Times Нелли Боулз, которая говорит: «Человеческий контакт стремительно растёт в цене, и позволить его себе могут далеко не все».Один из примеров: «У 68-летнего жителя города Лоуэлл в Массачусетсе Билл Ланглуа (Bill Langlois) есть друг по имени Сокс. Это кошка, существующая внутри планшета, которая ежедневно общается с мужчиной. Когда-то он работал на заводе, но теперь на пенсии и большую часть времени проводит в жилом комплексе для пожилых людей с низким доходом».Цифровая кошка, с которой общается пенсионер, это просто компьютерная программа для заботы о больных и пожилых людях на расстоянии. Подробнее о том, как живое общение в наши дни превращается в роскошь читайте здесь:«Я ходила по своей квартире и не узнавала ее. Это было жилье из фильма ужасов, но каждая обугленная вещь была немного похожа на то, что раньше принадлежало моей семье… Погибли книги, которые я тащила из каждой командировки, из любимого букинистического в Питере. В блокаду владельцы их сохранили, а теперь этих книг больше не было. И дышать, находясь в квартире, было невозможно: маска на лице, одежда, все мгновенно пропитывалось едким запахом дыма. Рабочие начали заколачивать окна, в которых при пожаре полопались стекла. Стало совсем темно. Проводка тоже сгорела, Что делать, я не знала», - это рассказывает женщина, которая пережила пожар.Онлайн-журнал «Такие дела» рассказывает о людях, которые помогают тем, у кого сгорело жилье и все вещи.«Никто не знает, что делать в первые минуты после пожара. Такого опыта у нас нет. Нужны юристы, чтобы восстанавливать сгоревшие документы, нужны волонтеры с транспортом, необходимы вещи. Почти всегда из дома человек выбегает босиком. Потому что нет времени зашнуровывать ботинки. Выбегают раздетые. Без лекарств, без очков. Человеку столько всего нужно! Полотенца, зубные щетки, памперсы, прокладки и кроссовки бывают нужны сразу». Подробнее читайте здесь:Онлайн-журнал «Нож» предлагает тест: «Сможете ли вы отличить события из «Игры престолов» от российских новостей?» Даже если вы не фанат знаменитой саги, все равно пройти тест будет интересно.Мы желаем вам отличных выходных! Читайте GOROD48!