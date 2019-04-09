Евгения Уваркина не приняла отставки главного архитектора Липецка

Татьяне Азовой предложено остаться в обновляемой и. о. главы города команде.

Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова написала заявление об уходе по собственному желанию. Однако и. о.главы Липецка Евгения Уваркина не подписала документ.



- Я поняла, что пора давать дорогу молодым. Пришло время. Но Евгения Юрьевна моё заявление не подписала. Она сказала, что ей нужны мои знания и опыт, - сообщила GOROD48 Татьяна Азова.





