Общество

10 минут назад

Евгения Уваркина не приняла отставки главного архитектора Липецка

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#Евгения Уваркина

Татьяне Азовой предложено остаться в обновляемой и. о. главы города команде. 

 Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова написала заявление об уходе по собственному желанию. Однако и. о.главы Липецка Евгения Уваркина не подписала документ.

- Я поняла, что пора давать дорогу молодым. Пришло время. Но Евгения Юрьевна моё заявление не подписала. Она сказала, что ей нужны мои знания и опыт, - сообщила GOROD48 Татьяна Азова. 


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#Евгения Уваркина

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