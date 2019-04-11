Происшествия
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Пассажир свалился с мотоцикла после столкновения с иномаркой
Аварию записала камера наблюдения.
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Вечером 10 апреля в Липецке на улице Катукова мотоцикл задел автомобиль "Ауди", от удара с мотоцикла свалился пассажир. Авария попала на запись камеры наблюдения.
Судя по видео, мотоциклист получил незначительные травмы. Сразу после падения он самостоятельно встает на ноги.
Судя по видео, мотоциклист получил незначительные травмы. Сразу после падения он самостоятельно встает на ноги.