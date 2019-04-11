Происшествия

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Пассажир свалился с мотоцикла после столкновения с иномаркой

340
#авария #ДТП
Пассажир свалился с мотоцикла после столкновения с иномаркой

Аварию записала камера наблюдения.

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Вечером 10 апреля в Липецке на улице Катукова мотоцикл задел автомобиль "Ауди", от удара с мотоцикла свалился пассажир. Авария попала на запись камеры наблюдения.

Судя по видео, мотоциклист получил незначительные травмы.  Сразу после падения он самостоятельно встает на ноги.
340
#авария #ДТП

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