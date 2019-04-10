Общество
39 минут назад
Летом в Липецке откроют скейт-парк
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Его уже строят в парке Победы.
В понедельник подрядчики приступили к монтажу скейт-парка в парке Победы. Первый в Липецке экстрим-парк планируют открыть 1 июня в День защиты детей.
На подготовку площадки и монтаж оборудования потратят 5 млн рублей. Скейт-парк разместится в районе трамвайной остановки со стороны 19 микрорайона, займет зону танцевальной площадки.
В скейт-парке установят двухметровый радиус, разгонку, флай-бокс, фан-бокс с пирамидой, кинковой гранью и рейлом, свободный рейл и мануал-бокс с рейлом.
На подготовку площадки и монтаж оборудования потратят 5 млн рублей. Скейт-парк разместится в районе трамвайной остановки со стороны 19 микрорайона, займет зону танцевальной площадки.
В скейт-парке установят двухметровый радиус, разгонку, флай-бокс, фан-бокс с пирамидой, кинковой гранью и рейлом, свободный рейл и мануал-бокс с рейлом.
367