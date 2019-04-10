Общество

39 минут назад

Летом в Липецке откроют скейт-парк

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#скейт-парк
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Летом в Липецке откроют скейт-парк

Его уже строят в парке Победы.

В понедельник подрядчики приступили к монтажу скейт-парка в парке Победы. Первый в Липецке экстрим-парк планируют открыть 1 июня в День защиты детей. 

На подготовку площадки и монтаж оборудования потратят 5 млн рублей. Скейт-парк разместится в районе трамвайной остановки со стороны 19 микрорайона, займет зону танцевальной площадки.

В скейт-парке установят двухметровый радиус, разгонку, флай-бокс, фан-бокс с пирамидой, кинковой гранью и рейлом, свободный рейл и мануал-бокс с рейлом.
367
#скейт-парк
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