Игорь Артамонов взял под персональный контроль строительство школы на Манеже

Врио губернатора недоволен темпами возведения социально значимого объекта на улице 50 НЛМК.

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Сегодня врио губернатора области Игорь Артамонов объехал социальные новостройки Липецка.Первым объектом, который посетил глава региона, была школа на Манеже. Школа на 800 мест на улице 50 лет НЛМК - типовой проект Минобразования (точно такие же - с бассейном и стадионом - введены в эксплуатацию в Задонске, в 29-м микрорайоне и микрорайоне «Елецкий» в Липецке). Однако из-за места, выбранного для нее мэрией, строительство, начатое в ноябре 2017 года, пошло значительно медленнее, чем на аналогичном объекте, который построил за девять месяцев прошлого года в микрорайоне «Победа» трест «Липецкстрой-М». В итоге на Манеже строители в конце сентября прошлого года только-только вышли из нулевого цикла. А сдать объект нужно до начала лета, чтобы после процедур лицензирования школа 1 сентября открыла двери для учащихся.Школу на Манеже вот уже третий год (!) «манежит» тамбовская организация ООО «Сталь-М». Эта организация была заведена мэрией в 2017 году сразу на несколько значимых городских объектов, но в связи с трагической смертью разбившихся на вертолете двух ее руководителей (гендиректора Александра Федосеева и его заместителя Ильи Надеждина) все липецкие проекты тамбовчан пошли наперекосяк: компания завалила сроки сдачи в эксплуатацию стадиона «Металлург», Липецкого городища, той же школы на улице 50 лет НЛМК.- Нам досталась площадка, на которой было невозможно строительство по проекту. Вместо нормального грунта на ней ил - тут болотистая местность, а также масса строительного и бытового мусора, который, как рассказали нам местные жители, свозили на этот пустырь десятилетиями. Другая проблема связана, очевидно, с ошибками проектантов: длина свай оказалась недостаточной, чтобы уплотнить грунт: они целиком проваливались под землю после нескольких ударов по ним. Поэтому пришлось изменять проект, используя более длинные сваи и увеличивать их число. Третье обстоятельство с задержкой строительства связано с тем, что фундамент здесь нужен монолитный, а не из сборного железобетона. Поэтому только на бетонирование понадобилось четыре месяца, - так осенью прошлого года объясняла задержки гендиректор тамбовской фирмы Анастасия Федосеева.Впрочем, отставание от графика по школе на Манеже не такое уж и критичное, поскольку финансирование ее строительства рассчитано на 2018-2019 годы - то, что фактически оно было начато в 2017 году (удивительный, кстати, факт), позволило зодчим не выбиться из утвержденных сроков. Однако Игорь Артамонов все же взял объект под персональный контроль, хоть Анастасия Федосеева и заявила главе региона о том, что освоен уже 61% средств на общих строительно-монтажных работах, и сам объект готов на 73%.Цена объекта - 523 млн рублей. Как только от здания уберут подъёмные краны, - а случится это уже на следующей неделе, строители начнут благоустраивать территорию и «начинять» классы, спортзалы, лаборатории всем необходимым для учебного процесса, на что будет потрачено около 120 млн рублей.Игорь Артамонов во время обхода школы узнал о серьёзной проблеме строителей. Оказывается, ЛГЭК до сих пор не подключил школу к постоянной схеме подачи электроэнергии, что тормозит стройку. Глава региона велел своим подчинённым как можно скорее исправить ситуацию.- Вы должны сдать школу к 15 июля, как это оговорено в контракте! - сказал Игорь Артамонов представителю заказчика, главному строителю мэрии Сергею Косинову.После школы Игорь Артамонов поехал в 26-й микрорайон Липецка, где ООО «Капиталстрой» почти закончил строительство ясельной пристройки к детсаду №17, а потом наведался в ясли в 29-й микрорайон, которые достраивает ООО «Строй-Отдел».Эти здания на шесть групп плюс кухня-столовая рассчитаны на пребывание 135 детей в возрасте от двух месяцев до трех лет - именно таких объектов не хватает липчанам. Всего в Липецке в этом году построят и введут в эксплуатацию семь таких объектов общей ценой 743,5 млн рублей.Эти средства главным образом федеральные и областные - из казны муниципалитета на ясли выделено всего 40,8 млн рублей. Итого в Липецке появится сразу 945 мест для детей младшего дошкольного возраста.