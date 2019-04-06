В столкновении легковушки и ГАЗели погиб ребенок

Сегодня в Липецке на улице Баумана автомобиль "Лада Калина" врезался в стоящую на обочине "ГАЗель". За рулем легковушки сидела женщина, в машине находился 4-летний ребенок.После столкновения ребенок погиб, женщина госпитализирована.- На месте аварии работает следственно-оперативная группа сотрудников полиции, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Изучаются обстоятельства приведшие к аварии.