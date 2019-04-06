Происшествия

сегодня, 19:35

В столкновении легковушки и ГАЗели погиб ребенок

22 4474
#авария #ДТП
6
В столкновении легковушки и ГАЗели погиб ребенок
Сегодня в Липецке на улице Баумана автомобиль "Лада Калина" врезался в стоящую на обочине "ГАЗель". За рулем легковушки сидела женщина, в машине находился 4-летний ребенок. 



После столкновения ребенок погиб, женщина госпитализирована.

- На месте аварии работает следственно-оперативная группа сотрудников полиции, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Изучаются обстоятельства приведшие к аварии.

22 4474
#авария #ДТП
6

Комментарии (23)

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Это больше

53 секунды назад
Похоже
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Или газон

1 минуту назад
По ней проехал просто
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И задняя часть

5 минут назад
Цела. Похоже она кувыркнулась по дороге и её внесло крышей в газон после этого.
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Спецпрокурор Мюллер

7 минут назад
Какая скорость была, если ее так покорежило?
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Вольфганг

10 минут назад
Елена, Плохому танцору всегда яйца мешают! К сведению "калина" выпускалась с 2004 года.А в конце 90 вы ездили наверно на "девятке" или "шохе" в автошколе. К стати та же "девятка" не имеет ничего общего с "шохой" ,а если вы не могли ездить на "девятке",тогда вам вообще нечего за рулём делать. Я прекрасно понимаю что ауди лучше вазика,но в основном дамочкам заметен только комфорт. А по хорошему вас бл...й сажать за руль только на "шоху" или "семёру"! где руль тугой и тугие педали,что бы обеими руками держались за руль и не * по телефону без конца и не красились.,-это и есть основная ппричина аварийности у девок!!!
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Морда у калины

11 минут назад
Абсолютно целая. Как она умудрилась с крышей такое сотворить? Она что набок сначала калину положила и потом в газон въехала. Ничего не пойму
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Необучаемым дебилам

18 минут назад
Елена, а чего ты мне доказываешь?Я и написал,что в нет никуя,а путинский автопром одобряет выпуск этой хе...рни!Меня убеждать не надо.У меня была в свое время новая 04-мне хватило.А народ тупит-покупает эти самые калины-жигули ((( Путин-какого куя не ездит на них?Меркель давно на ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ездит,прости господи в этой теме )))) Так что-я против этих самых жигулей!Не современная машина это,а массовое захоронение.Вот и объясняй народу,чего мне все это говорить.Жестянка сложилась,а в ней-НЕТ никуя!!!!!!!!
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Mazurbek

19 минут назад
Елена, не * калину с 2005 года выпускают
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Кик

26 минут назад
непонятно, да она похоже безалаберных крыши в принципе была! Ну бабенка эта Тупая курица!
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Елена

28 минут назад
Необучаемым дебилам, это вообще не автомобиль,это позор семьи и страны.Помню как училась на этом дерьме в конце 90. Потом села в свою Ауди ,тогда 80 была бочонок,тоже в сравнении с нынешними конечно не айс,но все же небо и земля! Руль крутится, педали нажимаются, разгон плавный, тормоза не рывками! Мне показалось что это космический корабль тогда!)))
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