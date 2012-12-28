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Происшествия
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19 минут назад
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23-летний ельчанин сжег доставшуюся после развода жене машину
Возбуждено уголовное дело.
Как выяснили полицейские, после завершения бракоразводного процесса парень надеялся, что машина достанется ему. Однако договориться с бывшей женой ему не удалось. Тогда он решил сжечь автомобиль.
Нанесенный ей ущерб 21-летняя женщина оценила в 125 тысяч рублей.
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