23-летний ельчанин сжег доставшуюся после развода жене машину

Возбуждено уголовное дело.

ОМВД России по Елецкому району возбудило уголовное дело об умышленном уничтожении имущества в отношении 23-летнего местного жителя. Как установили полицейские, в апреле он поджег автомобиль «ВАЗ», принадлежащий его бывшей жене.Как выяснили полицейские, после завершения бракоразводного процесса парень надеялся, что машина достанется ему. Однако договориться с бывшей женой ему не удалось. Тогда он решил сжечь автомобиль.Нанесенный ей ущерб 21-летняя женщина оценила в 125 тысяч рублей.