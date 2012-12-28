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В Ельце вандалы испортили залитую цементом площадку под памятник военным морякам
Происшествия
В Липецке уничтожены два БПЛА самолетного типа
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Общество
Над Липецкой областью наблюдалось северное сияние
Общество
Пропавшая в Тербунском районе девочка нашлась
Общество
Сотрудник маркетплейса воровал товар из коробок
Происшествия
Липецкая область окажет помощь Белгороду
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Общество
1181
сегодня, 13:29
1

Липецкая область окажет помощь Белгороду

Липецкая область окажет помощь Белгороду где сегодня утром в жилой дом попала часть сбитой ракеты «Точка-У.

«Липецкая область окажет любую необходимую помощь Белгороду, где сегодня произошла жуткая трагедия. От прилёта вражеской ракеты рухнул целый подъезд десятиэтажки. За секунды, без шансов на спасение», — заявил губернатор Игорь Артамонов.

Мэр Липецка Евгения Уваркина выразила соболезнования  =семьям погибших и пострадавших:

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Есть погибшие и пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Под завалами остаются люди. Волонтеры и спасатели приехали на место, чтобы помогать в поисках. Но обрушилась крыша, упав прямо на них. Теперь под завалами и спасатели. 

Белгород, Липецк с вами. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших». 

По последним данным, под завалами рухнувшего дома  может находиться до 10 человек. В результате падения 10 этажей погибли семь человек.
Из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.

Белгород
СВО
Игорь Артамонов
Евгения Уваркина
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МАЛИНА ШИП
21 минуту назад
Спаси, сохрани, Господи! Скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Как люди под такими жуткими новостями могут ставить смеющиеся смайлики?
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