Общество
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сегодня, 13:29
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Липецкая область окажет помощь Белгороду
Липецкая область окажет помощь Белгороду где сегодня утром в жилой дом попала часть сбитой ракеты «Точка-У.
Мэр Липецка Евгения Уваркина выразила соболезнования =семьям погибших и пострадавших:
«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Есть погибшие и пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Под завалами остаются люди. Волонтеры и спасатели приехали на место, чтобы помогать в поисках. Но обрушилась крыша, упав прямо на них. Теперь под завалами и спасатели.
Белгород, Липецк с вами. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших».
По последним данным, под завалами рухнувшего дома может находиться до 10 человек. В результате падения 10 этажей погибли семь человек.
Из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.
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