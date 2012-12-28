Липецкая область окажет помощь Белгороду где сегодня утром в жилой дом попала часть сбитой ракеты «Точка-У.



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«Липецкая область окажет любую необходимую помощь Белгороду, где сегодня произошла жуткая трагедия. От прилёта вражеской ракеты рухнул целый подъезд десятиэтажки. За секунды, без шансов на спасение», — заявил губернатор Игорь Артамонов.Мэр Липецка Евгения Уваркина выразила соболезнования =семьям погибших и пострадавших:«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Есть погибшие и пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Под завалами остаются люди. Волонтеры и спасатели приехали на место, чтобы помогать в поисках. Но обрушилась крыша, упав прямо на них. Теперь под завалами и спасатели.Белгород, Липецк с вами. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших».По последним данным, под завалами рухнувшего дома может находиться до 10 человек. В результате падения 10 этажей погибли семь человек.Из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.