Сегодня в Липецке: открытие театрального фестиваля, липчане любят наличные и хотят учить китайский
В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
Общество
238
32 минуты назад
8-летняя девочка по совету «известного видеоблогера» лишила мать более 116 000 рублей
Но блогер оказался фейковым и обещанных бонусов ельчанка так и не дождалась.
Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, девочка увлекалась созданием игр на одной онлайн-платформе и следила за видеопубликациями блогера, который делился с подписчиками секретами программирования. В мессенджере она искала способы получить цифровую наличность для покупки внутриигровых предметов и улучшения виртуального аватара. И в тематическом чате девочка обнаружила предложение от любимого блогера – получить валюту бесплатно. Девочка не догадывалась, что мошенники создали от его имени ненастоящую страницу, и согласилась пройти все задания.
В результате по совету блогера девочка сфотографировала все приложения, которые установлены на мобильном телефоне у мамы и отправила снимки мошенникам. Также они попросили девочку прислать коды подтверждения, которые отправили на мамин телефон.
В конце общения по просьбе блогера ельчанка полностью удалила переписку и начала ждать начисления валюты и дополнительных бонусов.
Но в результате с кредитной карты 49-летней матери девочки списали более 116 000 рублей. Женщина написала заявление в полицию.
0
0
0
0
4
Комментарии