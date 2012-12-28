8-летняя девочка по совету «известного видеоблогера» лишила мать более 116 000 рублей

Но блогер оказался фейковым и обещанных бонусов ельчанка так и не дождалась.

В Ельце 8-летняя девочка откликнулась на предложение любимого видеоблогера и отправила мошенникам фотографии приложений с мобильного телефона матери и коды подтверждения. В результате с кредитной карты матери списалось более 116 000 рублей.Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, девочка увлекалась созданием игр на одной онлайн-платформе и следила за видеопубликациями блогера, который делился с подписчиками секретами программирования. В мессенджере она искала способы получить цифровую наличность для покупки внутриигровых предметов и улучшения виртуального аватара. И в тематическом чате девочка обнаружила предложение от любимого блогера – получить валюту бесплатно. Девочка не догадывалась, что мошенники создали от его имени ненастоящую страницу, и согласилась пройти все задания.В результате по совету блогера девочка сфотографировала все приложения, которые установлены на мобильном телефоне у мамы и отправила снимки мошенникам. Также они попросили девочку прислать коды подтверждения, которые отправили на мамин телефон.В конце общения по просьбе блогера ельчанка полностью удалила переписку и начала ждать начисления валюты и дополнительных бонусов.Но в результате с кредитной карты 49-летней матери девочки списали более 116 000 рублей. Женщина написала заявление в полицию.