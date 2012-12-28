От укусов клещей пострадали уже 887 человек

Почти половина укушенных — это дети.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 887 человек, из них 437 — дети.По состоянию на 8 мая, в лаборатории были доставлены для исследования 858 клещей, из них 92 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (10,7%), 31 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (3,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в 11,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 4,7% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 66% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.