В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
Здоровье
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сегодня, 11:04
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От укусов клещей пострадали уже 887 человек
Почти половина укушенных — это дети.
По состоянию на 8 мая, в лаборатории были доставлены для исследования 858 клещей, из них 92 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (10,7%), 31 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (3,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в 11,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 4,7% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 66% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.
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