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сегодня, 11:04
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От укусов клещей пострадали уже 887 человек

Почти половина укушенных — это дети.

По поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 887 человек, из них 437 — дети.

По состоянию на 8 мая, в лаборатории были доставлены для исследования 858 клещей, из них 92 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (10,7%), 31 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (3,6%), 4 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в 11,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 4,7% случаев — на территории садоводческих товариществ, в 66% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.
клещи
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Любопытный.
57 минут назад
А они не замёрзли? Уже неделю минусовые температуры стоят.
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Алекс
26 минут назад
В выходные за одну поездку на природу снимал с одежды 4 клещей. Так что они не замерзли.
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