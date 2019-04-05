Общество

49 минут назад

Долгострой на улице Циолковского продадут

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#долгострой #аренда
Долгострой на улице Циолковского продадут

Здание готово только на 53%.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области через суд добилось продажи с торгов долгостроя на улице Циолковского. Здание строилось на участке, арендованном компанией «Главлипецкстрой». Решение об изъятии здания у строительной фирмы вынес Арбитражный суд Липецкой области.

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Летом 2012 года управление земельных отношений и «Главлипецкстрой» подписали договор аренды участка в 1 054 квадратных метра на улице Циолковского, в районе гаражного кооператива и отдела полиции. Землю предоставили для строительства здания бытового обслуживания. Строители обязались ввести его в эксплуатацию до июля 2018 года. Но к концу срока договора здание оказалось готово только на 53%, стройка замерла. Тогда чиновники обратились к строительной компании с претензией, которая осталась без ответа. Игнорирование требований о возврате земельного участка стало основанием для обращения в суд.

Напомним, что ранее управление имущественных и земельных отношений Липецкой области аналогичным способом отсудило здание на улице 50 лет НЛМК. Арбитражный суд Липецкой области изъял из владения «Домостроительного комбината» недостроенное здание гостиницы. Его также пустят с торгов.
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#долгострой #аренда

Комментарии (1)

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Молодцы!

45 минут назад
Давно пора действовать решительно и бескомпромиссно!
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