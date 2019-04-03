Общество
47 минут назад
Долгострой на улице 50 лет НЛМК продадут с торгов
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Здание готово только на 37%.
Арбитражный суд Липецкой области изъял из владения «Домостроительного комбината» долгострой на улице 50 лет НЛМК, в районе набережной Воронежа. Недостроенное здание гостиницы пустят с торгов. Иск против строительной компании подало управление имущественных и земельных отношений Липецкой области.
В 2015 году управление и строители заключили договор аренды участка в 35 649 квадратных метров в прибрежной зоне Воронежа. Там планировалось построить гостиницу, рядом — устроить парковку. По контракту строители должны были завершить объект к 20 декабря 2018 года. Еще до истечения срока в управлении поняли, что гостиница рискует стать долгостроем: объект готов только на 37%. В ноябре 2018 года чиновники потребовали от строителей расторгнуть договор аренды и вернуть землю. Претензия управления осталась без ответа. Игнорирование требований послужило причиной для обращения в суд с иском о расторжении контракта и продаже долгостроя с торгов. Иск управления полностью удовлетворен, так как строители не смогли доказать, что завершить гостиницу им помешала какая-то третья сторона.
Напомним, что строительство гостиницы на берегу реки значится в генеральном плане развития Липецка.
В 2015 году управление и строители заключили договор аренды участка в 35 649 квадратных метров в прибрежной зоне Воронежа. Там планировалось построить гостиницу, рядом — устроить парковку. По контракту строители должны были завершить объект к 20 декабря 2018 года. Еще до истечения срока в управлении поняли, что гостиница рискует стать долгостроем: объект готов только на 37%. В ноябре 2018 года чиновники потребовали от строителей расторгнуть договор аренды и вернуть землю. Претензия управления осталась без ответа. Игнорирование требований послужило причиной для обращения в суд с иском о расторжении контракта и продаже долгостроя с торгов. Иск управления полностью удовлетворен, так как строители не смогли доказать, что завершить гостиницу им помешала какая-то третья сторона.
Напомним, что строительство гостиницы на берегу реки значится в генеральном плане развития Липецка.
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