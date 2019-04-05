17 минут назад
Дмитрий Двугрошев: «Пока это просто картинки»
Председатель Совета областного Союза потребительских обществ не считает московские рынки образцом для Центрального рынка Липецка.
Липчанин: «Картинка хорошая только я не понял одного где на новом рынке мы будем покупать продукты судя по картинке их там продавать не собираются».
Хохол: «Очередной торгово развлекательный комплекс. Набьют китайскими товарами...».
Домохозяйка: «Зачем кафе на рынке, отведите места садоводам и огородникам!»
Сергей: «Реконструкция это хорошо, только как практика показывает старых арендаторов выгонят, проведут реконструкцию, повысят арендную плату, и как итог цены вырастут».
Подводя итог, можно сделать вывод: большинству тех, кто вступил в дискуссию, нравится сама идея благоустройства Центрального рынка (главное «круглое» здание рынка, к которому позже пристроили галереи, было построено в 1988 году по проекту липецкого архитектору Мирона Мордуховича). Но горожане опасаются сокращения числа продавцов, и, следовательно, уменьшения ассортимента и увеличения цен.
Чтобы разобраться в ситуации, GOROD48 обратился с вопросами о реконструкции Центрального рынка к его директору Наталье Харьковой и председателю Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрию Двугрошеву.
- Мы считаем, что нужно изменить интерьер помещений, а также заменить старые прилавки на новые для пользы покупателей. В частности, мы хотим установить в мясных рядах холодильные прилавки, которые обеспечивают кратковременное хранение свежего мяса. В таких прилавках есть охлаждаемая камера, которая обеспечивает постоянную температуру на их поверхности. То есть мясо на них будет охлажденным даже летом, - говорит Наталья Харькова.
Директор уверена, что реконструкция не приведет к потере существующего товарного изобилия (сейчас внутри рынка - 330 торговых мест, а с учетом условно уличной торговли во дворе рынка - 1200). По словам Натальи Харьковой, представленная визуализация грядущей реконструкции рынка несколько искажает реальное положение вещей: количество торговых мест останется прежним. Претерпит изменение зонирование отделов: в обновленном рынке покупателю будет легче ориентироваться по товарным группам.
- Уже на следующей неделе мы выгородим центральную часть главного корпуса: вскоре там торговать «зеленкой»: цитрусовыми, овощами и фруктами, - сказала директор рынка.
По словам Натальи Харьковой, реконструкция будет постепенной и все работы, возможно, закончатся за год. При этом рынок будет продолжать функционировать.
- Недавно была благоустроена площадь Победы. В прошлом году отремонтирован проезд у рынка. Наступило время перемен и для рынка. Нужно двигаться вперед, - считает председатель Совета областного Союза потребительских обществ Дмитрий Двугрошев.
Дмитрий Двугрошев не скрывает того, что стимулом к реконструкции главного рынка города стали пожелания врио губернатора Игоря Артамонова, который регулярно приходит туда за покупками. За лучшими практиками обустройства такого рода торговля председатель Совета областного Союза потребительских обществ ездил в столицу. Но даже самый хваленый Даниловский рынок Москвы, по мнению Дмитрия Двугрошева, не идеал для Липецка.
- Липецк - не Москва. Например, на Даниловском рынке много точек общепита: туда москвичи просто заходят поесть. А на Центральный рынок люди приходят или приезжают скупиться. Да, мы хотим сделать его уютным. Мы предусмотрели создание на Центральном рынке двух островков общественного питания, но главным его компонентом, конечно, останется торговля продовольственными товарами.
Архитектурный концепт-проект реконструкции Центрального рынка, который появился в СМИ, не отражает того, во что превратится рынок после реконструкции.
- Пока это пока просто картинки. Кажется, что на рынке сократится количество торговых мест. Но я все сделаю для того, чтобы этого не случилось, - говорит Дмитрий Двугрошев.
Пока, действительно, есть лишь эскизы архитекторов Аристовых того, во что собственники рынка, областной Союз потребительских обществ, хотели бы его превратить. Пока нет ни проекта, ни сметы. Но Дмитрий Двугрошев готов платить за модернизацию Центрального рынка с учетом современных требований. И если на это у Союза потребительских обществ не хватит собственных средств, то будут привлечены заемные.
НЕ ПАТРИОТ
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