Евгению Уваркину представили как первого вице-мэра Липецка

Она заняла кабинет ушедшего в пятницу в отставку Михаила Щербакова.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в мэрии Липецка представили Евгению Уваркину как первого вице-мэра.



Напомним, что именно первый вице-мэр исполняет обязанности главы города в случае его отставки. Сергей Иванов ушел с поста мэра города в минувшую пятницу.



Gorod48 задал вопросы первому вице-мэру города Липецка.

