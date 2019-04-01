Общество

15 минут назад

Евгению Уваркину представили как первого вице-мэра Липецка

1 820
#Евгения Уваркина #администрация Липецка
Евгению Уваркину представили как первого вице-мэра Липецка

Она заняла кабинет ушедшего в пятницу в отставку Михаила Щербакова.

Загрузка плеера
Сегодня в мэрии Липецка представили Евгению Уваркину как первого вице-мэра.

Напомним, что именно первый вице-мэр исполняет обязанности главы города в случае его отставки. Сергей Иванов ушел с поста мэра города в минувшую пятницу.

Gorod48 задал вопросы первому вице-мэру города Липецка.
1 820
#Евгения Уваркина #администрация Липецка

Комментарии (1)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Гость.

13 минут назад
Считаю, что бизнесмен должен заниматься бизнесом и не лезть во власть. Предприятие большое, а нарушения сплошь и рядом.
ответить

Еще в рубрике

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
#пожароопасность
1
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

27 минут назад

Общество
8
В Липецке ждут Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга

54 минуты назад

Общество
Сирота получил ключи от новой квартиры в Липецке после вмешательства прокуратуры
#жилье
2
Сирота получил ключи от новой квартиры в Липецке после вмешательства прокуратуры

сегодня, 10:35

Общество
В Липецке запретили строить 26-этажный дом
#строительство #публичные слушания
7
В Липецке запретили строить 26-этажный дом

сегодня, 10:31

Общество
Виталий Лаюров: Воду в белый цвет окрасила не строительная смесь
#Нижний парк
12
Виталий Лаюров: Воду в белый цвет окрасила не строительная смесь

сегодня, 10:13

Общество
В Липецке дешевеют квартиры
#недвижимость
19
В Липецке дешевеют квартиры

сегодня, 10:08

Общество