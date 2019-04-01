Общество
15 минут назад
Евгению Уваркину представили как первого вице-мэра Липецка
Она заняла кабинет ушедшего в пятницу в отставку Михаила Щербакова.
Загрузка плеера
Сегодня в мэрии Липецка представили Евгению Уваркину как первого вице-мэра.
Напомним, что именно первый вице-мэр исполняет обязанности главы города в случае его отставки. Сергей Иванов ушел с поста мэра города в минувшую пятницу.
Gorod48 задал вопросы первому вице-мэру города Липецка.
Напомним, что именно первый вице-мэр исполняет обязанности главы города в случае его отставки. Сергей Иванов ушел с поста мэра города в минувшую пятницу.
Gorod48 задал вопросы первому вице-мэру города Липецка.
Комментарии (1)
Гость.
13 минут назад
Считаю, что бизнесмен должен заниматься бизнесом и не лезть во власть. Предприятие большое, а нарушения сплошь и рядом.ответить
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.