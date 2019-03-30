Происшествия

57 минут назад

35-летняя липчанка за отказ содержать ребенка отправится в колонию

5 676
#алименты
35-летняя липчанка за отказ содержать ребенка отправится в колонию

Постановлением мирового судьи 35-летняя липчанка отправится в колонию-поселение за уклонение от уплаты алиментов. 


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ноябре прошлого года женщина за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка была приговорена к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства. При этом она дала письменное обязательство устроиться на работу и являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию.

При постановке на учет ей было выдано предписание для трудоустройства в Управление благоустройства Липецка. Однако к работе женщина так и не приступила, а от получения предписания для дальнейшего трудоустройства отказалась.

Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за уклонение от отбывания наказания, своего поведения не изменила.

Учитывая злостный характер поведения осужденный, прокурор поддержал ходатайство уполномоченного органа о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы из расчета 3 дня исправительных работ за 1 день лишения свободы.

Суд согласился с позицией прокурора, приняв решение о направлении осужденной в колонию-поселение на 2 месяца 20 дней.


5 676
#алименты

Комментарии (5)

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Тамбовский волк

6 минут назад
Ну и что в колонии поселении тоже нет работы и она не будет работать а быдет воровать на бутылку сивухи . Оставьте ее в покое чтобы совсем не угробить или отправьте в маностырь послушницей . Государство только может озлобить человека но не перевоспитать.
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Ха

22 минуты назад
пока через СИЗО этапировать будут срок еще скостится)))
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222

30 минут назад
Надо было приговорить на лишение свободы на 3 часа 45 минут,, б..я вы че там все обкурились?
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222

30 минут назад
Надо было приговорить на лишение свободы на 3 часа 45 минут,, б..я вы че там все обкурились?
ответить

222

30 минут назад
Надо было приговорить на лишение свободы на 3 часа 45 минут,, б..я вы че там все обкурились?
ответить

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