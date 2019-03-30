35-летняя липчанка за отказ содержать ребенка отправится в колонию

Постановлением мирового судьи 35-летняя липчанка отправится в колонию-поселение за уклонение от уплаты алиментов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в ноябре прошлого года женщина за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка была приговорена к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка ежемесячно в доход государства. При этом она дала письменное обязательство устроиться на работу и являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию.

При постановке на учет ей было выдано предписание для трудоустройства в Управление благоустройства Липецка. Однако к работе женщина так и не приступила, а от получения предписания для дальнейшего трудоустройства отказалась.

Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за уклонение от отбывания наказания, своего поведения не изменила.

Учитывая злостный характер поведения осужденный, прокурор поддержал ходатайство уполномоченного органа о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы из расчета 3 дня исправительных работ за 1 день лишения свободы.

Суд согласился с позицией прокурора, приняв решение о направлении осужденной в колонию-поселение на 2 месяца 20 дней.



