Общество
сегодня, 21:40
Областное управление строительства возглавит главный архитектор Азова
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Об этом сообщает администрация ростовского города.
Сегодня на сайте администрации Азова (Ростовская область) появилась информация о назначении главного архитектора города Наиды Исматулаевой начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области.
По данным пресс-службы администрации Азова, эту должность Наида Исматулаева займет уже завтра. Как выяснил GOROD48, пока Наида Исматулаева будет работать в должности начальника управления с приставкой и.о.
Издание "Блокнот" сообщает, что Наида Исматулаева сегодня попрощалась с Азовом на своей странице в Facebook.
– Мой любимый всем сердцем город Азов, низкий тебе поклон за твоё радушие и любовь! Я искренне горжусь тем, что работала в такой прекрасной команде и не знаю, где бы еще я получила столько возможностей для раскрытия своего потенциала, – написала Наида Исматулаева.
Наида Исматулаева была назначена главным архитектором Азова в конце 2017 года. До этого возглавляла отдел строительства, архитектуры и реализации инвестиционных проектов администрации Родионово–Несветаевского района Ростовской области и занимала пост главного архитектора района.
За время работы в Азове она успешно защитила проект реконструкции Петровского бульвара.
Сейчас исполняющим обязанности начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области является Александр Пушилин.
фото facebook.com.
По данным пресс-службы администрации Азова, эту должность Наида Исматулаева займет уже завтра. Как выяснил GOROD48, пока Наида Исматулаева будет работать в должности начальника управления с приставкой и.о.
Издание "Блокнот" сообщает, что Наида Исматулаева сегодня попрощалась с Азовом на своей странице в Facebook.
– Мой любимый всем сердцем город Азов, низкий тебе поклон за твоё радушие и любовь! Я искренне горжусь тем, что работала в такой прекрасной команде и не знаю, где бы еще я получила столько возможностей для раскрытия своего потенциала, – написала Наида Исматулаева.
Наида Исматулаева была назначена главным архитектором Азова в конце 2017 года. До этого возглавляла отдел строительства, архитектуры и реализации инвестиционных проектов администрации Родионово–Несветаевского района Ростовской области и занимала пост главного архитектора района.
За время работы в Азове она успешно защитила проект реконструкции Петровского бульвара.
Сейчас исполняющим обязанности начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области является Александр Пушилин.
фото facebook.com.
18 1270
Вот это назначения варяга!
Мои соболезнования
Нина
Созвездие Стрельца
Ирина
Ирина
???
indezit
Да, уж...
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