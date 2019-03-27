Общество

сегодня, 21:40

Областное управление строительства возглавит главный архитектор Азова

18 1270
#назначения
Областное управление строительства возглавит главный архитектор Азова

Об этом сообщает администрация ростовского города.

Сегодня на сайте администрации Азова (Ростовская область) появилась информация о назначении главного архитектора города Наиды Исматулаевой начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области.
 
По данным пресс-службы администрации Азова, эту должность Наида Исматулаева займет уже завтра.  Как выяснил GOROD48, пока Наида Исматулаева будет работать в должности начальника управления с приставкой и.о.

Издание  "Блокнот" сообщает, что Наида Исматулаева сегодня попрощалась с Азовом на своей странице в Facebook.

– Мой любимый всем сердцем город Азов, низкий тебе поклон за твоё радушие и любовь! Я искренне горжусь тем, что работала в такой прекрасной команде и не знаю, где бы еще я получила столько возможностей для раскрытия своего потенциала, – написала Наида Исматулаева.

Наида Исматулаева была назначена главным архитектором Азова в конце 2017 года. До этого возглавляла отдел строительства, архитектуры и реализации инвестиционных проектов администрации Родионово–Несветаевского района Ростовской области и занимала пост главного архитектора района.

За время работы в Азове она успешно защитила проект реконструкции Петровского бульвара. 

Сейчас исполняющим обязанности начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области является Александр Пушилин.

фото  facebook.com.


18 1270
#назначения

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот это назначения варяга!

1 минуту назад
Что ни руководящий пост - сплошь одни варяги. Да ещё и неопытные! Такие посты должен занимать человек минимум с 25 летним стажем в данной сфере. Тогда и порядок будет. А это очередной пшик. Ну ниче, надеюсь, лысый в сентябре побежит у свой Мюнхен.
ответить

Мои соболезнования

2 минуты назад
Созвездие Стрельца, она еще не знает, в какую помойку едет.
ответить

Нина

2 минуты назад
Замечательно. Не замыленный взгляд
ответить

Созвездие Стрельца

20 минут назад
Главный архитектор Азова назначена министром строительства Липецкой области. Ого , как Липецк взлетел ! "займет министерскую должность в другом субъекте РФ, сообщили в пресс-службе мэрии." МИНИСТЕРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ У НАС ! О , каг !
ответить

Ирина

26 минут назад
На П.Смородина
ответить

Ирина

27 минут назад
Может хоть разберётся, почему на вместо детского сада, который был построен и потом снесён, построили 24 этажный дом...., хотя по генплану его не должно было быть. Закрыли святое- Церковь
ответить

???

28 минут назад
indezit - выложи ссылку на своим архитектурные проекты. Небось сам взад давал начальнику для получения должности ?
ответить

indezit

32 минуты назад
Очередное голозадое духовное лицо, призванное по команде ставить подписи в нужных местах
ответить

Да, уж...

32 минуты назад
Вот, в первое впечатление и приходит на ум... Строительство мечетей в Липецке...
ответить

1

41 минуту назад
глупомордый - ты где мечеть увидел ? народ ... питух ты осалупленный
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Общественник vs экс-сенатор
#Уполномоченный по правам человека в Липецкой области
47
Общественник vs экс-сенатор

сегодня, 15:45

Общество
Вандалы выдрали один из шести кленов редкого вида на площади Победы
#благоустройство
64
Вандалы выдрали один из шести кленов редкого вида на площади Победы

сегодня, 14:12

Общество
На 94-м году жизни скончался выдающийся липецкий строитель Макс Марголис
#Марк Марголис #строительство
9
На 94-м году жизни скончался выдающийся липецкий строитель Макс Марголис

сегодня, 13:56

Общество
В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки
#ЖКХ #единая платежка
69
В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки

сегодня, 13:49

Общество
В Левобережье светофор поставили в грязь
#благоустройство
13
В Левобережье светофор поставили в грязь

сегодня, 11:47

Общество
В тендере на реконструкцию проспекта Победы за 952 млн рублей нашли нарушение закона
#проспект Победы #реконструкция #дороги
8
В тендере на реконструкцию проспекта Победы за 952 млн рублей нашли нарушение закона

сегодня, 11:42

Общество