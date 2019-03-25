Погода в Липецке

22 минуты назад

Погода в Липецкой области пришла в климатическую норму

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Погода в Липецкой области пришла в климатическую норму

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного сезона погода. 

Днем 26 марта к региону приблизятся атмосферные фронты циклона с Атлантики, которые принесут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. 27 и 28 марта атмосферное давление будет расти — небольшие осадки ожидаются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 2 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренные мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренные мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов тепла.

26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 19 градусов мороза.

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