В России

41 минуту назад

Наталья Орейро попросила Путина выдать ей российский паспорт

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Певица заявила, что была в России уже около 15 раз и является "самой русской из иностранцев"

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина выдать ей российский паспорт. Такое заявление артистка сделала во время эфира передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Актриса в разговоре с ведущим передачи Иваном Ургантом отметила, что была в России уже около 15 раз и является "самой русской из иностранцев".

"Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт", - сказала Орейро. На что ведущий телепередачи предложил ей напрямую обратиться к президенту.

"Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я", - заявила Орейро. Она также подчеркнула, что является "более русской, чем Жерар Депардье", который в январе 2013 года получил российский паспорт по указу президента, сообщает ТАСС.

Сейчас проходит тур исполнительницы "Незабываемый", в рамках которого она выступит в 14 российских городах. В Москве певица даст концерт 28 марта в "Крокус Сити Холл".

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