У волейболисток «Липецка» не нашлось аргументов против Курска в утешительном турнире

Поездка липецких болельщиков в Курск обернулась сплошным разочарованием.

Сегодня волейболистки «Липецка» по всем статьям проиграли в Курске местному «ЮЗГУ-Атому» - 0:3

В концовке сезона липецкий клуб не борется ни за что серьезное, а выступает лишь в утешительном турнире за 5-8-е места. Но даже финишировать пятыми или шестыми у «Липецка» вряд ли получится, судя по сегодняшнему матчу. В первой партии подопечные Андрея Смирнова пытались зацепиться за победу, но уступили на «тянучке» - 28:30. Два следующих отрезка тоже завершились в пользу «ЮЗГУ-Атома» с одинаковым счетом – 25:22.

В регулярном чемпионате «Липецк» занял 7-е место, а курская команда – 6-е. Всего одна строчка в турнирной таблице, но зато какая существенная разница между командами! В нынешнем сезоне они встречались между собой уже три раза, и трижды сильнее были курянки. За эти три матча липецкий клуб сумел выиграть у «ЮЗГУ-Атома» всего одну партию.

Завтра пройдет еще один матч серии до трех побед, но оптимизма у липецких болельщиков мало. ВК «Липецк» организовал поездку в Курск для своих поклонников. Выдержать долгий путь в соседнюю область, чтобы потому увидеть, как твою команду «размажут» за час с небольшим – сомнительное удовольствие.

В другом матче турнира за 5-8 места «Самрау-УГНТУ» из Уфы победило «Тюмень-ТюмГУ» с тем же счетом – 3:0.

Матчи полуфинала высшей лиги «Северянка» (Череповец) – «Тулица» и «Спарта» (Нижний Новгород) – «Приморочка» (Владивосток) еще не закончены.