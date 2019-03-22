Сергей Машнин: «За результат с нас спросите 6 апреля»

Главный тренер "Металлурга" подвел итоги сборов в Турции.

В заключительной игре на сборе в Турции «Металлург» проиграл столичному «Велесу» - 0:1 и занял 6-е место в предсезонном турнире.

Наставник команды подвел итог прошедшего матча и сборов в целом.

- Неплохая игра с хорошим соперником, - сказал Сергей Машнин, - «Велес» и в группе «Запад» пропускает немного, а тут им посчастливилось забить в самом начале игры, после чего инициатива перешла к «Металлургу», а соперники ждали своего шансы на контратаках.

Первый тайм мы провели чуть слабее, а после перерыва владели инициативой. Правда, соперники не позволили нам создать много моментов. У нас Руслан Ахвледиани имел возможность развернуться в чужой штрафной площади и забить, Александр Викторов исполнял опасный штрафной. На последних минутах мы обложили соперников угловыми: капитан команды Евгений Фролов опасно бил головой. В концовке встречи в чужую штрафную пошел даже вратарь Иван Скрипник, но немного не повезло.

- Так или иначе «Металлург» - шестой по итогам турнира в Турции. Могли выступить лучше?

- Повторяю, для нас все игры в Сиде были самостоятельными контрольными играми, в каждой из которых мы решали ту задачу, которая требовалась на тот момент. Мы не относились к этим матчам, как к единому турниру и не ставили задачу выиграть его во что бы то ни стало. За результат вы будете спрашивать нас с 6 апреля, когда возобновиться первенство в группе «Центр». Все остальное – не более чем подготовка.

- В отличие от матча с пермской «Звездой», в котором «Металлург» экспериментально наигрывал трех центральных защитников, сегодня их было двое – Фролов и Титов. Но еще один «центр» Илья Баульчев расположился на левом фланге. Почему он, а не привычно действующий на этом месте Александр Викторов?

- Потому что Викторов пропускает нашу первую официальную игру с «Ротором-2» из-за перебора желтых карточек. Мы готовимся к этому матчу, которым 6 апреля возобновим сезон, и наигрываем Баульчева на этот фланг.

- А почему не Подковырова?

- Глеб не левоногий игрок, ему привычнее действовать в обороне справа.

- Викторов сегодня появился на поле, заменив правого крайнего полузащитника Александра Харина. Он так и играл на этой непривычной позиции в середине поля?

- Да. Это в какой-то степени вынужденная мера. Саше тоже нужна игровая практика, плюс мы старались дать возможность выйти на поле всем игрокам основной обоймы.

- Что теперь? Пакуете чемоданы?

- Потихонечку собираемся. Но сбор не закончен – завтра у нас тренажерный зал и тренировка в первой половине дня – восстановительная для тех, кто играл с «Велесом» и полноценная для ребят, не получивших игровой практики. Из гостиницы мы выедем только во второй половине дня, вылет в Москву у нас назначен на вечер.

- Подведите краткие итоги сбора в Турции.

- Отличный сбор, все было организовано на солидном уровне. Мы проделали большой объем тренировочной работы: в начале сбора нагрузки были очень высокими, тренировались по три раза в день. Затем «мучить» футболистов стали чуть меньше, но все матчи в Турции ребята проводили под нагрузкой, поэтому свежести, конечно, не хватало. Это сказалось на результатах игр, но повторяю – главное для нас подготовиться к 6 апреля.

Впереди еще две недели, которые мы проведем в Липецке. Будем стараться вывести ребят на оптимальную форму – и игровую, и физическую.

- Как будет строиться график команды в Липецке?

- Мы прибудем в родной город в ночь на воскресение. Дадим ребятам пару выходных – пусть увидятся с семьями, отдохнут, переведут дух. На следующей неделе – снова за работу. Ранее мы договаривались о контрольной игре с нововоронежским «Атомом» на 30 марта. Надеюсь, договоренность в силе. Играть планировали в Липецке, но сейчас не сориентирую по месту проведения матча. Мы пока не знаем, в каком состоянии футбольные поля в родном городе.

Словом, долго отдыхать некогда – работа, работа, работа.