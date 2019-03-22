«Металлург» уступил в заключительной игре в Турции

Наша команда завершает сбор на юге, впереди еще две недели до первого официального матча.

Липецкий «Металлург» сегодня уступил в матче за 5-е место на предсезонном турнире Турции столичному «Велесу» - 0:1.

По итогам турнира наша команда финишировала 6-й. Впрочем, главный тренер Сергей Машнин сразу заявил, что не воспринимает контрольные игры на турецком сборе, как единое соревнование и никакой стратегии турнирной вырабатывать не будет. Для нашей команда каждая подготовительная игра – это отдельная история, в которой «Металлург» решает задачи своей собственной подготовки на данный момент. Главная же цель – подойти во всеоружии к 6 апреля, когда игрой с волгоградским «Ротором-2» «красно-черные» возобновят официальный сезон.

В отличие от матча с пермской «Звездой», где главный тренер «сталеваров в качестве эксперимента использовал трех центральных защитников, на этот раз «Металлург» вернулся к привычной схеме. Разница была лишь в том, что номинальный «центрдеф» Илья Баульчев на этот раз вышел в стартовом составе на левом краю обороны. Герой прошлой игры Андрей Овчинников, справившись с недомоганием, тоже занял свое законное место в «старте».

«Велес», как и «Металлург», занимает 3-е место в своей группе второго дивизиона («Запад»), и на групповой стадии турецкого турнира оба соперника выступили одинаково: по одной победе, ничьей и поражению. Москвичи в первом туре обыграли клуб первого дивизиона Ирака «Аль-Диффа Аль-Мадани», после этой игры снявшийся с турнира (мощи российского футбола на примере «Велеса» они убоялись что ли?).

События в матче начали развиваться бурно. Уже на 5-й минуте мяч влетел в наши ворота. Сначала снаряд заметался по нашей штрафной и после серии рикошетов отлетел к футболисты «Велеса», который дежурил во вратарской площади. Последовал удар в упор – Иван Скрипник и в этой ситуации пытался спасти команду, но поймал мяч уже за линией ворот.

Открыв счет, «Велес» ушел в глухую оборону. Столичная команда не случайно меньше всех пропустила в группе «Запад» - 14 голов в 16-ти матчах и является одним из лидеров второго дивизиона по этому компоненту.

Наши соперники «засушили» игру, и все что смог добиться «Металлург» - это полумоменты и так называемые подходы к чужим воротам. В конце матча липчане подали серию угловых, после одного из которых опасно бил головой капитан команды Евгений Фролов. На последних минутах в чужую штрафную пошел даже вратарь Иван Скрипник, но бомбардирских качеств ему не хватило. В итоге – минимальное поражение.

Уже завтра наша команда собирает вещи и вылетает из Турции в Москву, откуда на автобусе пожалует к родным пенатам. Оставшаяся часть подготовки к весенней части первенства пройдет в Липецке.

«Металлург»: Скрипник (Алфимов, 46), Баульчев, Фролов (к), Титов, Шадрин (Подковыров, 50), Баязов (Неплюев, 77), Войдель, Овчинников (Белоусов, 46), Харин (Викторов, 46), Иванников, Ахвледиани (Гамеев, 72).