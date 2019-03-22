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54 минуты назад
Москвич пропил электронный браслет приставов
Мужчина находился под домашним арестом.
На звание «вора года» вполне может претендовать житель Зеленограда, который умудрился продать электронный браслет, пока находился под домашним арестом за кражу, пишет «Московский комсомолец».
Причиной содержания 30-летнего москвича Константина под домашним арестом стало то, что 13 февраля он вместе с братом обокрал магазин. Они вынесли из торговой точки спецодежду, микроволновую печь и тостер. Сумма ущерба составила 8 000 рублей. Преступников вычислили, и 16 февраля отправили под домашний арест. Братьям выдали стационарную контрольную аппаратуру (стоимостью около 9 тысяч рублей) и модернизированные электронные браслеты. Оборудование «пригодилось» москвичу. Он сдал технику в ломбард, выручил 1 500 рублей и пропил их.
Вскоре сотрудники ФСИН заметили неладное и разыскали подозреваемого и проданные приборы. Пропившего приборы мужчину отправили под стражу.
Причиной содержания 30-летнего москвича Константина под домашним арестом стало то, что 13 февраля он вместе с братом обокрал магазин. Они вынесли из торговой точки спецодежду, микроволновую печь и тостер. Сумма ущерба составила 8 000 рублей. Преступников вычислили, и 16 февраля отправили под домашний арест. Братьям выдали стационарную контрольную аппаратуру (стоимостью около 9 тысяч рублей) и модернизированные электронные браслеты. Оборудование «пригодилось» москвичу. Он сдал технику в ломбард, выручил 1 500 рублей и пропил их.
Вскоре сотрудники ФСИН заметили неладное и разыскали подозреваемого и проданные приборы. Пропившего приборы мужчину отправили под стражу.