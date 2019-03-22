Жительница Липецка ограбила парфюмерный магазин

Полицейские направили в суд уголовное дело по обвинению 28-летней ранее судимой липчанки в совершении грабежа.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемая в одном из магазинов торгово-развлекательного центра решила похитить косметические и парфюмированные товары и впоследствии их продать. Когда продавец магазина отвлекалась на других покупателей, обвиняемая сложила в свою сумку косметику. После чего она направилась к выходу, где ее попыталась остановить продавщица. Женщина оттолкнула ее, а сама выбежала из магазина. Похищенное она продала,ущерб, причиненный магазину, составил около пяти тысяч рублей.



В ближайшее время решение в данном деле примет суд. Максимальная санкция части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж" предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до четырех лет.

