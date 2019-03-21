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Липецкая вечЁрка: пропавший мужчина, автоподставы и разрушенная красота
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей в четверг, 21 марта.
Страшная находка: труп мужчины нашли у святого источника в Липецке. Это тело пропавшего 11 марта 65-летнего мужчины. Труп мужчины обнаружили у святого источника на улице Салтыкова-Щедрина.
Преступная находчивость: в Липецке вычислили авторов автоподстав. Их подозревают в организации мошеннической схемы обмана страховых компаний. По данным следствия, двое организаторов группы купили престижную иномарку с имеющимися дефектами. На машину оформили полис ОСАГО. Затем подельники инсценировали аварии. С одной из страховых компаний задержанные пытались получить более 2 000 000 рублей. Позже Советским районным судом Липецка было рассмотрено ходатайство об аресте пятерых подозреваемых. Суд избрал в отношении двух подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражей, в отношении двух других - домашний арест, в отношении одного - запрет определенных действий.
Ну не приживается благоустройство на земле липецкой. Кажется, нам, как озорным детям, всю городскую мебель надо делать из бетона и чугуна – такое не сломаешь. А вот лавочки и урны из дерева – легко. Пример – в уже посещенном вандалами сквере по улице Ворошилова. Эту тему обсуждали сегодня активнее всего.
Не менее оживленно было в комментариях по поводу индекса доступности липецких жриц любви. В Липецке на проституток клиенты тратят примерно 5% среднего заработка по региону. Услуги секс-работницы обойдутся в 1 700 рублей. Это дешевле, чем в соседних регионах.
Преступная находчивость: в Липецке вычислили авторов автоподстав. Их подозревают в организации мошеннической схемы обмана страховых компаний. По данным следствия, двое организаторов группы купили престижную иномарку с имеющимися дефектами. На машину оформили полис ОСАГО. Затем подельники инсценировали аварии. С одной из страховых компаний задержанные пытались получить более 2 000 000 рублей. Позже Советским районным судом Липецка было рассмотрено ходатайство об аресте пятерых подозреваемых. Суд избрал в отношении двух подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражей, в отношении двух других - домашний арест, в отношении одного - запрет определенных действий.
Ну не приживается благоустройство на земле липецкой. Кажется, нам, как озорным детям, всю городскую мебель надо делать из бетона и чугуна – такое не сломаешь. А вот лавочки и урны из дерева – легко. Пример – в уже посещенном вандалами сквере по улице Ворошилова. Эту тему обсуждали сегодня активнее всего.
Не менее оживленно было в комментариях по поводу индекса доступности липецких жриц любви. В Липецке на проституток клиенты тратят примерно 5% среднего заработка по региону. Услуги секс-работницы обойдутся в 1 700 рублей. Это дешевле, чем в соседних регионах.