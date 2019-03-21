сегодня, 07:33
Двое липчан с помощью автоподстав обманывали страховые компании
В Липецке задержаны двое мужчин, которых подозревают в организации мошеннической схемы обмана страховых компаний. С одной из них задержанные пытались получить более 2 000 000 рублей.
Подельники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, привлекая за вознаграждение владельцев второго автомобиля как участников ДТП. В дальнейшем проводили необходимые регистрационные действия и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации.
Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые в мошенничестве, пытались похитить у страховой компании более 2 000 000 рублей.
Как сообщает пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенников задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД совместно с УФСБ и при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии.
В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причастность задержанных лиц к совершению аналогичных преступлений.
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.
Гудвин
липчанка
а
Серьезно?!
ПОТОМУ
ВОПРОС
Мошенничество в сфере страхования
Наталия
двое ???
СССР