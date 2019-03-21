Двое липчан с помощью автоподстав обманывали страховые компании

В Липецке задержаны двое мужчин, которых подозревают в организации мошеннической схемы обмана страховых компаний. С одной из них задержанные пытались получить более 2 000 000 рублей.



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Предварительно установлено, что за минимальную стоимость они приобрели автомобиль, престижной марки с имеющимися дефектами. На транспортное средство оформили полис по программе ОСАГО.



Подельники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, привлекая за вознаграждение владельцев второго автомобиля как участников ДТП. В дальнейшем проводили необходимые регистрационные действия и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации.



Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые в мошенничестве, пытались похитить у страховой компании более 2 000 000 рублей.



Как сообщает пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенников задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД совместно с УФСБ и при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии.



В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причастность задержанных лиц к совершению аналогичных преступлений.



Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.





