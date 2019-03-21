Происшествия

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Двое липчан с помощью автоподстав обманывали страховые компании

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#мошенничество
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Двое липчан с помощью автоподстав обманывали страховые компании

В Липецке задержаны двое мужчин, которых подозревают в организации мошеннической схемы обмана страховых компаний. С одной из них задержанные пытались получить более 2 000 000 рублей.

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Предварительно установлено, что за минимальную стоимость они приобрели автомобиль, престижной марки с имеющимися дефектами. На транспортное средство оформили полис по программе ОСАГО.

Подельники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, привлекая за вознаграждение владельцев второго автомобиля как участников ДТП. В дальнейшем проводили необходимые регистрационные действия и предоставляли страховщикам документы на получение компенсации.        

Так, под предлогом наступления страхового случая, подозреваемые в мошенничестве, пытались похитить у страховой компании более 2 000 000 рублей.

Как сообщает пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенников задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД совместно с УФСБ и при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии.

В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причастность задержанных лиц к совершению аналогичных преступлений.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до десяти лет.


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#мошенничество
4

Комментарии (22)

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Гудвин

3 минуты назад
Не любят воры, когда у них самих воруют.
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липчанка

13 минут назад
так им и надо, работать не хотят, а деньги им просто так подавай, страховые компании конечно тоже жульё еще то, но все равно не стоит такой гадостью заниматься, все ведь возвращается потом, причем самым неожиданным образом
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а

26 минут назад
а че в пакетах?
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Серьезно?!

27 минут назад
2 млн?) а чего не 10?))) схема описано по осаго, где выплата не более 400... а по каско разбитую машину никогда бы застраховали
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ПОТОМУ

45 минут назад
Что на этом наживается гос.мафия.
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ВОПРОС

46 минут назад
Бедные и несчастные страховые, обманывают их... а ГДЕ тогда их безопасники в этой связки?! Которые деньги берут.. расценки АЛЬФЫ весь город знает!! Где те кто проводит экспертизы страховым и говорит, что все Дтп были ?! ГДЕ все они ?! Без них никто бы никогда денег не получил. А судя по статье работники страховых вообще тупые, что на могли сайт гаи открыть и предыдущие дтп посмотреть. Рыба гнеет с головы!!!! Где статья что страховые вообще обнаглели и не платят в сроки, что людям приходится по году ждать ремонта авто !! Где ?!?!?!?
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Мошенничество в сфере страхования

49 минут назад
А почему же ни одного страховщика не посадили за беспредел который они творят с полисами ОСАГО???
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Наталия

55 минут назад
Без помощи сотрудников ГИБДД такие подставы не обходятся
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двое ???

59 минут назад
Двое липчан ?))) в нашем городке таких явно не двое )))
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СССР

сегодня, 10:08
Все страховые компании машеники и их главный крышеватель Сбербанк . Они наживаются на граждонах . Это бандитские структуры государства .
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