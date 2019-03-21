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Липчане через суд добились демонтажа вышки мобильного оператора

6 915
#антенна #демонтаж
Липчане через суд добились демонтажа вышки мобильного оператора

Оборудование было смонтировано на крыше многоэтажки.

Арбитражный суд Липецкой области обязал оператора мобильной связи демонтировать свое оборудование с крыши жилого дома. Оно было установлено на кровле дома №19 по улице Котовского (район улицы Неделина).

Иск против мобильного оператора подала управляющая компания «Содружество». В марте 2018 года между частным лицом и компанией-оператором был подписан договор аренды. По соглашению оператор мог пользоваться нежилым помещением и размещать там свое оборудование. Так на крыше 17-этажного дома появился комплекс базовой станции.

Через полтора месяца дом посетили специалисты Государственной жилищной инспекции. Они установили, что договор был подписан в обход правил — соглашение не утверждали через собрание жильцов дома — и рекомендовали демонтировать антенну. Управляющая компания направила арендатору претензию. В компании УК ответили, что законодательство не запрещает ставить на жилых домах антенны. Эта позиция не устроила управляющую компанию, и было принято решение добиться демонтажа антенны через суд. Иск управляющей компании поддержали в Государственной жилищной инспекции.

Суд оценил доводы сторон и пришел к выводу о необходимости удовлетворения иска, так как мобильный оператор не доказал, что получил согласие на монтаж оборудования от всех собственников помещений, проводил по этому вопросу общее собрание жильцов. Суд обязал компанию демонтировать оборудование, а также возместить судебные издержки. Впрочем, ответчик может воспользоваться своим законным правом опротестовать решение в Воронеже.
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#антенна #демонтаж

Комментарии (6)

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Жильцы дома Котовского 19

41 минуту назад
Теперь понятно почему редактор сайта город 48 не захотел дать общественности узнать как "качественно" строят дома застройщик "Спецфундаментстрой" полагаем аффелиривонный с УК "Содружество". Исходя из этого понятно кто заказал интересную статью.
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Адвокат

44 минуты назад
А управляющая компания просто созерцала до того как выдали предписание?
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007

46 минут назад
Пиар, пиар и еще раз пиар. УК здесь вообще непричем. Это наверное первый в городе дом с адекватными жильцами, которые выгнали охамевших операторов сотовых связей. Сыров - ты проиграл.....
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Жильцы дома Котовского 19

48 минут назад
Заказная статья для УК "Содружество". А теперь по порядку. Жильцы дома добивались демонтажа антенны с декабря 2017г. Руководство УК бездействовало до последнего, пока коллективные жалобы с подписями собственников не отправили в прокуратуру Октябрьского округа г. Липецка, на сайт Игоря Георгиевича Артамонова (отдельное спасибо за сайт решающий оперативно вопросы жильцов). Только после этого жилищная инспекция выписала предписание по демонтажу антенны.
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1111

51 минуту назад
а на здании с надписью "аренда" Ника и все 4 "глаза лупят" прям в окно жильцов.....ну а как же 44-я школа "еблита" даунов им не привыкать, что по обучалке, что по походам в театры....
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Житель

55 минут назад
Весь город облучают -поэтому онкология отправляет на минус два метра липчан. Молодцы жители дома 19 Котовского.--а виновата была УК Содружество со своим босом Сыровым -а сколько таких антен в Липецке. у господина Борохова их десятки этих бендежек по 4 кв.м.
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