Липчане через суд добились демонтажа вышки мобильного оператора

Оборудование было смонтировано на крыше многоэтажки.

Арбитражный суд Липецкой области обязал оператора мобильной связи демонтировать свое оборудование с крыши жилого дома. Оно было установлено на кровле дома №19 по улице Котовского (район улицы Неделина).



Иск против мобильного оператора подала управляющая компания «Содружество». В марте 2018 года между частным лицом и компанией-оператором был подписан договор аренды. По соглашению оператор мог пользоваться нежилым помещением и размещать там свое оборудование. Так на крыше 17-этажного дома появился комплекс базовой станции.



Через полтора месяца дом посетили специалисты Государственной жилищной инспекции. Они установили, что договор был подписан в обход правил — соглашение не утверждали через собрание жильцов дома — и рекомендовали демонтировать антенну. Управляющая компания направила арендатору претензию. В компании УК ответили, что законодательство не запрещает ставить на жилых домах антенны. Эта позиция не устроила управляющую компанию, и было принято решение добиться демонтажа антенны через суд. Иск управляющей компании поддержали в Государственной жилищной инспекции.



Суд оценил доводы сторон и пришел к выводу о необходимости удовлетворения иска, так как мобильный оператор не доказал, что получил согласие на монтаж оборудования от всех собственников помещений, проводил по этому вопросу общее собрание жильцов. Суд обязал компанию демонтировать оборудование, а также возместить судебные издержки. Впрочем, ответчик может воспользоваться своим законным правом опротестовать решение в Воронеже.