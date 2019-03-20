Общество

43 минуты назад

Злой мужчина пнул автобус

14 1120
#транспорт #автобус
2
Злой мужчина пнул автобус

Конфликтная ситуация произошла на улице Неделина.

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Липчанин Алексей поделился с редакцией GOROD48 видеозаписью ситуации на улице Неделина. Там мужчина пнул автобус.

«Нападение» на общественный транспорт произошло днем 17 марта у остановки «Магазин «Никольский». Там пожилой мужчина ударил ногой уходящий с остановки автобус. Удар был настолько силен, что его было слышно в проезжающем мимо автомобиле.
14 1120
#транспорт #автобус
2

Комментарии (11)

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Бэтмен

11 минут назад
Вот это поворот!
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Я

16 минут назад
Водилы черти-творят фиг знает что.Никакого контроля нет
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Сергей 13

21 минуту назад
Нехорошо получилось,ему нужно было с разгона и рогами!Кстати,он ногу не ушиб?Это не правонарушение?
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Пенсионер

21 минуту назад
Новость некчемная, вот если он отпинал водителя!
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гостья

23 минуты назад
у нас теперь кто что где снял считается городскими очень важными новостями? ну давайте все ходить, снимать всё поднаряд и в городские новости....одними селфи надоели уже, так еще и всё поднаряд снимают
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Подметил

24 минуты назад
Да уж, новости на Городе 48 просто феноменальные!!!
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кмс

27 минут назад
Видно человек не зря учился в секции лоукик пробивать.
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Зина

27 минут назад
Алкан с 15, подходи седня к золотому кольцу в 12. Нальешь стакан- пойдем к тебе домой перепихнуться
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02

30 минут назад
Значит в чём то была вина водителя автобуса!
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666

33 минуты назад
А че рекламируют?
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