Злой мужчина пнул автобус

Конфликтная ситуация произошла на улице Неделина.

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Липчанин Алексей поделился с редакцией GOROD48 видеозаписью ситуации на улице Неделина. Там мужчина пнул автобус.



«Нападение» на общественный транспорт произошло днем 17 марта у остановки «Магазин «Никольский». Там пожилой мужчина ударил ногой уходящий с остановки автобус. Удар был настолько силен, что его было слышно в проезжающем мимо автомобиле.