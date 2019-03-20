Общество
43 минуты назад
Злой мужчина пнул автобус
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Конфликтная ситуация произошла на улице Неделина.
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Липчанин Алексей поделился с редакцией GOROD48 видеозаписью ситуации на улице Неделина. Там мужчина пнул автобус.
«Нападение» на общественный транспорт произошло днем 17 марта у остановки «Магазин «Никольский». Там пожилой мужчина ударил ногой уходящий с остановки автобус. Удар был настолько силен, что его было слышно в проезжающем мимо автомобиле.
«Нападение» на общественный транспорт произошло днем 17 марта у остановки «Магазин «Никольский». Там пожилой мужчина ударил ногой уходящий с остановки автобус. Удар был настолько силен, что его было слышно в проезжающем мимо автомобиле.
14 1120
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