63-летний липчанин стал самым сильным человеком Воронежской области

На два кило отстал от нашего земляка местный спортсмен, которому 19 лет.

Уникальный липецкий силач обладатель мировых 200 рекордов и трех рекордов, занесенных в «Книгу Гиннеса», Николай Грачев и на пороге 63-летия продолжает удивлять.

На днях Грачев в плане подготовки к более ответственным стартам выступил в открытом чемпионате Воронежской области по силовому троеборью по версии IPF/ФПР, где занял первое место и неофициально побил рекорд России среди ветеранов сразу на 20 кг.

Как рассказал GOROD48 сам Грачев, он выступал в самой легкой весовой категории до 59 кг (при собственном весе в 53 кило) наравне с более молодыми атлетами. За «золотую» медаль развернулась упорная борьба между нашим и воронежским атлетами, в итоге более опытный липчанин все же опередил конкурента в сумме трех видов на 2,5 кг. Разница лишь в том, что Грачеву на днях исполнится 63 года, а его сопернику 19 лет.

В становой тяге пенсионер осилил два с половиной собственных веса – 135 кг, в жиме лежа – 72,5 кг, в приседании – 95 кг. В сумме это дало 302,5 кг, что на двадцать кило выше ветеранского рекорда России следи атлетов 60-69 лет. Правда, на этот рано рекорд Грачеву засчитан не будет, учитывая всего лишь областной статус соревнований. Но атлет по этому поводу не расстраивается, а подчеркивает, что полон сил и энергии повторить (а может и превзойти) свои показатели на более крупных турнирах, так что новые изменения в таблице рекордов не за горами.

Грачев, который помимо пауэрлифтинга, занимается еще гиревым спортом и тяжелой атлетикой, в конце марта планирует съездить в Тулу на первенство России на тяжелой атлетике. В мае в Москве его ждет первенство мира по пауэрлифтингу и соревнования по гиревому марафону, когда спортсмены поднимают снаряды беспрерывно в течение часа или получаса (полумарафон).

- Мы еще повоюем, - оценивает свои перспективы липецкий «Геркулес».