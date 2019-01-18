Прокуратура приостановила эксплуатацию полигона «Орлиный Лог»

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог» в Липецке.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, земельный участок под полигоном, находящийся в муниципальной собственности администрации Липецка, предоставлен в бессрочное пользование МБУ «Управление благоустройства Липецка».

По состоянию на 2018 год на нем размещено 2 516 661 тонн отходов.При проведении выездного обследования полигона выявлены факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города.

В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» и его руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст.19.20. КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

На основании инициированных прокурором дел по ст.8.2. КоАП РФ Управление Росприроднадзора по Липецкой области оштрафовало юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 110 тыс. руб.

Дела об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20. КоАП РФ находятся в стадии рассмотрения.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических - от 170 тысяч до 250 тысяч рублей.

Одновременно в адрес начальника МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» и главы администрации г.Липецка внесены представления об устранении допущенных нарушений законности, по результатам рассмотрения которых незаконная эксплуатация полигона прекращена, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием обязать на администрацию г.Липецка провести рекультивацию земельного участка под полигоном.