Общество

58 минут назад

Прокуратура приостановила эксплуатацию полигона «Орлиный Лог»

4 653
#мусор
Прокуратура приостановила эксплуатацию полигона «Орлиный Лог»

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог» в Липецке. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, земельный участок под полигоном, находящийся в муниципальной собственности администрации Липецка, предоставлен в бессрочное пользование МБУ «Управление благоустройства Липецка».

По состоянию на 2018 год  на нем размещено 2 516 661 тонн отходов.

При проведении выездного обследования полигона выявлены факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города.

В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» и его руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст.19.20. КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

На основании инициированных прокурором дел по ст.8.2. КоАП РФ Управление Росприроднадзора по Липецкой области оштрафовало юридическое лицо и его руководителя на общую сумму 110 тыс. руб.

Дела об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20. КоАП РФ находятся в стадии рассмотрения.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических - от 170 тысяч до 250 тысяч рублей.

Одновременно в адрес начальника МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» и главы администрации г.Липецка внесены представления об устранении допущенных нарушений законности, по результатам рассмотрения которых незаконная эксплуатация полигона прекращена, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием обязать на администрацию г.Липецка провести рекультивацию земельного участка под полигоном.

4 653
#мусор

Комментарии (4)

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Курам на смех

10 минут назад
Штраф в 110 т.р. Они там миллионами ворочают. Какое же это административное правонарушение? Это уголовка. Понятно, что за откаты туда мусор свозился
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Ха ха

43 минуты назад
Что такое для Вострикова 30 тысяч штрафу,он на одних откатах на дорогах и тратурных дорожек имеет миллионы!
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да еще

45 минут назад
На селикатном и где гаражи в лесу одни отходы Один мусор чего там нету .за гидро.
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приход

53 минуты назад
есть ЧО ?
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